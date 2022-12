Meteo 7 giorni: poche PIOGGE in arrivo, poi Natale tutt'altro che invernale!

Nubi e piogge torneranno presto ad interessare diverse nostre regioni, ma attenzione: si tratterà di un autentico "fuoco di paglia" in quanto sarà l'anticiclone africano il vero protagonista della settimana.

L'alta pressione sta già avvolgendo l'Italia, ma tra mercoledì e giovedì subirà una lievissima flessione che favorirà l'ingresso di un blando cavo d'onda dall'Atlantico che apporterà nubi e piogge sparse. I fenomeni interesseranno principalmente la Liguria e, molto più sporadicamente, il resto del nord e del lato tirrenico. Il tutto sarà molto rapido e già giovedì il tempo migliorerà rapidamente ovunque.

Da venerdì l'anticiclone sarà di nuovo protagonista indiscusso e addirittura si rinforzerà ulteriormente fino a raggiungere connotati tutt'altro che invernali proprio tra Natale e Santo Stefano, come già annunciato in questo articolo!

Le temperature saliranno soprattutto al sud e in montagna, tanto da portarsi oltre i 6-7°C al di sopra delle medie del periodo. Eloquente la mappa che ci mostra le anomalie previste tra 23 e 27 dicembre:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 21 dicembre: blanda perturbazione in arrivo. Nubi in aumento al nord con piogge sparse su Liguria, Lombardia, Alpi occidentali, in rapida estensione al nordest e Toscana. Dalla sera miglioramento da ovest. Temperature in calo.

Giovedì 22 dicembre: fenomeni residui sul medio-basso Tirreno, in rapida attenuazione in giornata. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 23 dicembre: anticiclone su tutta Italia e assenza di piogge. Nebbie protagoniste su valli e pianure. Temperature stazionarie.

Sabato 24 dicembre: vigilia di Natale in compagnia dell'alta pressione. Nebbie e nubi basse al nord con clima molto freddo di notte.

Domenica 25 dicembre: Natale all'insegna della stabilità su gran parte d'Italia. Solite nebbie e nubi basse al nord, più soleggiato al Meridione. Temperature in aumento.

Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano con la stabilità su tutta Italia. Nebbie e nubi basse in Val Padana, alto Tirreno e Liguria. Temperature in aumento in montagna e al sud.

Martedì 27 dicembre: anticiclone radicato su gran parte d'Italia. Nordovest ai margini e possibile incremento di nubi con rare piogge.

