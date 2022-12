Meteo 7 giorni: poche pause, le perturbazioni non mollano la presa!

Il maltempo è tornato nel Mediterraneo e si sta nuovamente accanendo su alcune località del sud, in questo caso quelle del messinese e del catanese dove sono in atto nubifragi e piogge alluvionali. Piove anche al nord, dove è anche arrivata la neve a quote interessanti (vedi qui le immagini).

Il maltempo sarà protagonista anche nel corso di domenica specie al nord, poi altre piogge in arrivo lunedì sul settentrione, mentre sul resto d'Italia avanzerà una breve pausa.

Tale pausa, determinata da un anticiclone mobile piuttosto rapido, sarà più presente tra martedì 6 e mercoledì 7, in particolare al nord e al sud Italia, mentre al centro potremo osservare qualche fenomeno sparso. In tutto questo avremo un aumento generale delle temperature dovuto all'avanzata di aria più tiepida dai quadranti meridionali. Le anomalie di temperatura previste fino all'11 dicembre mostrano valori superiori alle medie su gran parte d'Italia, eccetto il nord:

Nuovo cambiamento in vista dall'8 dicembre, giorno dell'Immacolata: un'altra perturbazione si avvicinerà all'Italia e riporterà il maltempo soprattutto al nord e sul lato tirrenico. Tornerà anche la neve, ma per il momento prevista solo in alta quota eccezion fatta per il nordovest.

Insomma sembra evidente una maggior concentrazione di piogge sulle regioni settentrionali nel corso dei prossimi sette giorni, con accumuli piuttosto estesi e degni di nota.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 4 dicembre: maltempo diffuso al nord, lato tirrenico e sul lato ionico. Neve in montagna sulle Alpi, oltre 1200-1400 metri. Migliora dal pomeriggio su tutto il centro e il sud. Temperature in calo.

Lunedì 5 dicembre: graduale rinforzo dell'alta pressione, tempo in miglioramento eccetto residui fenomeni al nord. Temperature stazionarie.

Martedì 6 dicembre: stabile e soleggiato al sud, nubi basse e nebbie al nord. Alta pressione su tutto il Mediterraneo centrale. Temperature in aumento.

Mercoledì 7 dicembre: isolata instabilità su Toscana, Marche, Lazio. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature in aumento.

Giovedì 8 dicembre: Immacolata col maltempo su gran parte d'Italia, forti nevicate sulle Alpi. Temperature in calo.

Venerdì 9 dicembre: maltempo diffuso sul nord Italia, peggiora anche su tutto il lato tirrenico per insistenti correnti umide atlantiche. Temperature in lieve calo.

Sabato 10 dicembre: fenomeni presenti al nordest, maltempo al centro e al sud. Clima tardo autunnale.

