Meteo 7 giorni: PIOGGIA spesso protagonista ma week-end SOLEGGIATO e MITE

Continua ad affluire sulle nostre regioni centrali e meridionali aria umida ed instabile, foriera di precipitazioni, mentre al nord il tempo risulta migliore. Mercoledì 21 un fronte riuscirà ad impegnare parzialmente il settentrione, ma sarà al centro e poi al sud che, nelle 48 ore successive, andranno in scena ancora una volta le piogge più importanti.



Come si può vedere dalle mappe seguenti le precipitazioni giovedì 22 coinvolgeranno soprattutto il centro, ma anche parte del sud, mentre venerdì insisteranno soprattutto sul meridione, dispensando piogge e anche qualche temporale, mentre al nord tornerà a splendere il sole (di seguito i fenomeni previsti per giovedì 22 e poi quelli di venerdì 23:

Nel fine settimana il tempo migliorerà ovunque ed entro domenica pomeriggio si registreranno picchi termici di 24-25°C, con qualche punta isolata anche superiore, come vediamo in questa mappa prevista per le ore centrali del giorno:

Entro lunedì sera cedimento del cuneo anticiclonico da ovest e arrivo del maltempo per il nord e parte del centro, con piogge diffuse, localmente intense a ridosso dei rilievi per la giornata di martedì 27, come vediamo in questa mappa proposta dal modello americano:

SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 27 aprile:

mercoledì 21 aprile: al nord nuvolosità irregolare con addensamenti più intensi sul settore occidentale e sulle Alpi associati a rovesci sparsi, al centro e al sud tempo migliore con prevalenza di schiarite. Temperature in lieve calo al nord, in aumento altrove.



giovedì 22 aprile: al nord ampie schiarite, al centro peggioramento con rovesci a partire dal Tirreno, peggiora anche al sud a partire dalla Campania, con piogge. Tempo asciutto sul resto del sud. Temperature in calo al centro.



venerdì 23 aprile: instabile su Lazio ed Abruzzo con rovesci ma con tendenza a miglioramento, perturbato con piogge e temporali al sud, tempo migliore sulle altre regioni. Temperature in calo al sud.

sabato 24 aprile: al mattino ancora piogge al sud, poi ampie schiarite, bello sul resto d'Italia, temperature in aumento.

domenica 25 aprile e lunedì 26 aprile: bel tempo ovunque, temperature in deciso rialzo e massime sui 24-25°C su molte regioni, specie lontano dal mare. Nella serata di lunedì nubi in aumento al nord-ovest e sulle Alpi.

martedì 27 aprile: repentino peggioramento al nord e al centro con piogge, temporali e anche neve sulle Alpi oltre i 2000m, calo delle temperature nelle aree soggette a pioggia, tempo asciutto al sud, salvo nubi e locali piovaschi in Campania.

