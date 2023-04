Meteo 7 giorni: PIOGGIA preziosa su diverse regioni, poi netto cambiamento!

Sta per cominciare una settimana dinamica e ricca di colpi di scena, dal ritorno dei temporali anche forti al nord all'arrivo di aria molto più mite dal week-end. Almeno fino a giovedì avremo parecchio di cui parlare, considerando che rovesci e temporali sferzeranno a più riprese tante nostre regioni, soprattutto quelle del centro e del nord.

In particolare tra mercoledì 19 e giovedì 20 avremo un deciso guasto su gran parte del nord, caratterizzato da temporali diffusi e localmente intensi, anche provvisti di grandine e colpi di vento. Non andrà molto meglio sulle regioni centrali. Il sud, invece, resterà un po' ai margini della forte instabilità.

Ma dal 21 Aprile diventa sempre più probabile un deciso miglioramento del tempo su tutta Italia, complice il ritorno dell'anticiclone. Il lungo ponte del 25 Aprile potrebbe rivelarsi più stabile e soprattutto più mite da nord a sud, con temperature leggermente superiori alle medie del periodo.

La situazione, tuttavia, non è così certa come può sembrare. Mancano tanti giorni all'atteso ponte, per cui non escludiamo delle variazioni sulla tenuta effettiva dell'anticiclone, in quanto potrebbe risentire della presenza di incursioni più fresche atlantiche.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 17 Aprile: aria fredda in isolamento su centro e sud Italia, rischio rovesci e temporali frequenti. Rovesci e temporali sparsi anche sul nord Italia, specie su monti e colline del Nordovest. Temperature stazionarie.

Martedì 18 Aprile: tempo instabile specie nelle ore pomeridiani con acquazzoni e temporali sparsi! Colline e montagne nel mirino. Temperature stazionarie.

Mercoledì 19 Aprile: deciso peggioramento al nord con numerosi rovesci e temporali. Fenomeni localmente intensi e colmi di grandine. Rovesci sparsi sulle regioni centrali. Temperature in calo.

Giovedì 20 Aprile: temporali persistenti sul nord Italia, in particolare al Nordovest con accumuli più abbondanti su Alpi e pedemontane. Fenomeni sparsi su centro e sud, temperature sotto le medie del periodo.

Venerdì 21 Aprile: attenuazione della forte instabilità al nord, fenomeni nettamente più rari e circoscritti. Residui fenomeni anche su centro e sud, con tendenza ad un miglioramento. Temperature stazionarie.

Sabato 22 Aprile: anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo, tempo in miglioramento su gran paret della penisola. Aumentano anche le temperature.

Domenica 23 Aprile: tempo stabile su quasi tutta la penisola, clima più mite da nord a sud grazie alle correnti tiepide meridionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località