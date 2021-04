Meteo 7 giorni: PIOGGIA in vista per il sud, ma BEL TEMPO nel week-end quasi per tutti

La mappa previsionale simbolica inerente alla giornata di domani, giovedi 22 aprile, ci mostra un'Italia divisa in tre settori:

Il nord-ovest e la Toscana con belle schiarite e generale assenza di fenomeni. Il nord-est, le zone interne del centro e il medio Adriatico con un tempo instabile, che causerà rovesci o brevi temporali in un contesto abbastanza fresco. La Sardegna e le regioni meridionali con tempo perturbato da frequenti rovesci o temporali, in un contesto fresco e ventoso.

Le correnti instabili di matrice orientale che ancora interessano la nostra Penisola, dovrebbero uscire di scena a partire dal prossimo fine settimana. Ciò vuol dire che venerdi 23 aprile avremo ancora un tempo molto instabile al sud e sulla Sicilia con piogge e rovesci, mentre al nord e al centro le schiarite diverranno più ampie anche se in un contesto ancora fresco.

Il fine settimana, come anticipato, dovrebbe riportare la stabilità da nord a sud, a parte una piccola coda instabile sabato mattina al meridione, ma in via di attenuazione. Le temperature tenderanno ad aumentare specie nella giornata di domenica 25 aprile, di cui vediamo uno spaccato:

Sul Mediterraneo si stabilirà una zona di alta pressione con bel tempo e temperature in aumento specie al centro e al sud. La depressione che vedete sulla sinistra inizierà a dare effetti al nord a partire da martedi 27 aprile; ecco il quadro sinottico previsto per la giornata suddetta:

Una perturbazione dovrebbe riportare la pioggia al nord e al centro, mentre il meridione e la Sicilia resteranno esposte al richiamo caldo da sud ed avranno piogge solo nella giornata seguente (mercoledi 28 aprile).