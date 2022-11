Meteo 7 giorni: piogge, vento e prime forti nevicate in montagna, ma quanto durerà?

Mancano meno di due giorni all'inizio di un improvviso guasto di chiaro stampo autunnale, il quale vedrà l'Italia al centro dei contrasti termici più importanti. L'aria fredda nord Atlantica, di provenienza polare-marittima, porterà le prime piogge e temporali da giovedì sera sul nordovest, dopodiché toccherà al resto dello Stivale nelle successive 72 ore.

L'aria fredda impatterà sulle Alpi occidentali, riuscendo così a scavare una depressione orografica tra la Valle del Rodano ed il mar Ligure: tale depressione si intensificherà rapidamente in breve tempo, per poi dirigersi verso il basso Tirreno. In questo suo tragitto darà luogo a tante piogge e temporali, che andranno ad investire gran parte del territorio nazionale. Insomma faremo i conti con il primo vero peggioramento di stampo pienamente autunnale, la tipica perturbazione ben organizzata in grado di portare precipitazioni diffuse e a tratti abbondanti, esattamente ciò che occorre per la lotta alla siccità.

Le regioni più colpite saranno quelle del nordest nella giornata di venerdì: qui ci aspettiamo precipitazioni abbondanti e locali nubifragi, specie a ridosso dei rilievi tra Friuli, Veneto, Trentino alto Adige. Contemporaneamente forti temporali potranno attraversare Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata. Insomma sarà venerdì la giornata più turbolenta e ricca di contrasti termici.

Sabato e domenica altre due giornate pienamente autunnali al centro e al sud, mentre avanzerà un graduale miglioramento al nord. I fenomeni, tuttavia, saranno meno violenti e più distribuiti nel corso dei due giorni grazie al calo termico ormai conclamato e ad un generale calo dell'energia disponibile. Il peggioramento sarà accompagnato anche da venti sostenuti e dalle prime nevicate degne di nota in montagna, oltre i 1500-1700 metri.

Con l'avvio della nuova settimana l'anticiclone si espanderà nuovamente verso l'Italia, come anticipato in questo articolo. Il Sole tornerà ad essere protagonista e le temperature pian piano torneranno ad aumentare.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 3 novembre: precipitazioni sparse al mattino al nord, più stabile altrove. Dalla sera netto peggioramento al nordovest per l'arrivo di un fronte ricco di piogge. Temperature in calo al nord.

Venerdì 4 novembre: irruzione fredda in arrivo al nord, rischio piogge e acquazzoni specie al nord-est e Lombardia con isolati nubifragi. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento anche su centro e sud Italia con temporali. Nevicate abbondanti sulle Alpi oltre 1300-1500 metri, a sprazzi anche sotto queste quote nei settori più interni e riparati. Quota neve più alta in Appennino.Temperature in calo.

Sabato 5 novembre: maltempo diffuso al centro e al sud, ultime piogge al nordest. Più asciutto al nordovest. Nevicate in Appennino oltre 1500 metri. Temperature in forte calo ovunque.

Domenica 6 novembre: ultime piogge al sud con vento in rinforzo, soleggiato al nord. Temperature in calo o stazionarie.

Lunedì 7 novembre: anticiclone in nuovo rinforzo su tutta Italia e temperature in repentino aumento. Torna il Sole ovunque.

Martedì 8 novembre: stabile e soleggiato su tutta Italia, temperature in aumento ovunque.

Mercoledì 9 novembre: blando peggioramento al nord da confermare, molto stabile altrove. Temperature in aumento.

