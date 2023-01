Meteo 7 giorni: piogge, VENTO e aria più pulita, ma l'anticiclone resta minaccioso!

Mentre piove su tante località del nord, per merito della perturbazione atlantica prevista da parecchi giorni, puntiamo lo sguardo alla settimana in arrivo, la quale si preannuncia un po' più movimentata e dominata da correnti più turbolente e quantomeno diverse da quelle anticicloniche.

La perturbazione in transito in queste ore sarà protagonista ad inizio settimana al centro e al sud: avremo piogge diffuse, qualche rovescio ed anche il ritorno della neve a quote di montagna lungo l'Appennino. Da martedì, inoltre, irromperanno forti e freddi venti di tramontana e maestrale che faranno scendere ovunque le temperature (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Inoltre il vento avrà il merito di spazzar via l'aria fortemente inquinata presente su tutta la Val Padana!

A seguire è sempre più probabile il passaggio di un'altra velocissima perturbazione nord atlantica nel corso di giovedì 12 gennaio. Essa porterà rapide piogge molto sparse al nord, poi qualche pioggia un po' più organizzata al centro e al sud. Il tutto però si consumerà in meno di 24 ore.

A seguire aumentano le possibilità di un rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, ma su questa ipotesi dovremo necessariamente ritornarci nei prossimi editoriali con informazioni più precise.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 9 gennaio: piogge residue al nordest, maltempo in rapida estensione al centro e al sud. Nevicate ad altissima quota sull'Appennino settentrionale. Temperature in calo.

Martedì 10 gennaio: migliora al nord, piogge residue al centro e al sud ma con tendenza al miglioramento. Temperature in calo netto e venti forti di maestrale e tramontana. Nevicate fino a 900-1000 metri in Appennino.

Mercoledì 11 gennaio: stabile e ventoso su tutto il centro e il sud, sereno al nord al mattino. Dalla sera nuovo peggioramento possibile a cominciare dal nord! Temperature in calo.

Giovedì 12 gennaio: rapida perturbazione atlantica con piogge dapprima al nordest poi anche su centro e sud Italia. Neve in montagna oltre 1000-1200 metri. Temperature stazionarie.

Venerdì 13 gennaio: ultime piogge al sud, sereno al centro e al nord. Temperature stazionarie.

Sabato 14 gennaio: possibile rinforzo dell'anticiclone su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Stabile in Italia e clima freddo di notte e al mattino.

Domenica 15 gennaio: Stabile al nord e alto Tirreno. Possibili addensamenti al sud con rare piogge.

