Meteo 7 giorni: piogge esagerate per Maggio, non c'è tregua!

Il maltempo non ha alcuna intenzione di mollare la presa nel breve-medio termine, a dimostrazione del fatto che Maggio si sta rivelando uno dei mesi più piovosi dell'anno e probabilmente degli ultimi anni. La siccità è sempre più alle spalle su tante regioni, anzi su molte località del versante adriatico e del sud ora la pioggia è decisamente eccessiva e potrebbe rappresentare un grande problema.

Ma a quanto pare il maltempo non termina qui, anzi siamo appena entrati nella fase cruciale, quella che costringerà milioni di persone ad aprire gli ombrelli da qui a 7 giorni. Ebbene sono almeno due i cicloni ravvicinati che interesseranno l'Italia: uno è già in azione sul Meridione e a breve raggiungerà anche centro e nord Italia; il secondo arriverà con buona probabiltà nel week-end, come annunciato qui.

L'intermezzo tra le due forti perturbazioni sarà davvero blando, tra giovedì e venerdì. Avremo un breve miglioramento del tempo specie sul lato adriatico e al sud, mentre qualche rovescio o temporale pomeridiano/serale sarà sempre possibile sul resto della penisola.

Poi, tra sabato e domenica, ecco che piogge, temporali e nubifragi torneranno a scorrazzare sullo Stivale andando a complicare parecchio una situazione che già questo martedì rischia di degenerare. Ricordiamo, infatti, che in Emilia Romagna sono previsti oltre 100 mm di accumulo in 24 ore (martedì 16).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 16 Maggio: maltempo intenso al nord, instabilità sparsa altrove. Venti intensi di scirocco al sud, mareggiate imponenti. Rischio alluvionale in Emilia Romagna dove si prevedono importanti precipitazioni.

Mercoledì 17 Maggio: piogge e rovesci ancora presenti al nord e zone interne del centro. Più variabile al sud, con schiarite più ampie su Salento e lato ionico.

Giovedì 18 Maggio: possibile breve ripresa dell'alta pressione. Tempo più stabile e temperature in aumento al sud e lato adriatico. Rovesci sparsi al nord e regioni tirreniche.

Venerdì 19 Maggio: breve stabilità al mattino, nuovo peggioramento da ovest tra pomeriggio e sera per l'avvicinamento di una nuova perturbazione.

Sabato 20 Maggio: forte peggioramento al Nordovest, centro Italia e isole maggiori. In arrivo un nuovo ciclone dal Mediterraneo occidentale. Temperature in aumento.

Domenica 21 Maggio: forte maltempo su gran parte d'Italia. Ennesimo week-end con l'ombrello e rischio fenomeni intensi.

Lunedì 22 Maggio: maltempo residuo su Nordovest, centro e sud, tendenza a cessazione dei fenomeni.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località