Meteo 7 giorni: piogge e TEMPORALI a più riprese, poi sempre più caldo!

La prima delle tre perturbazioni attese nei prossimi 5 giorni è in dirittura d'arrivo: le nubi sono in aumento al centro e al nord, mentre le prime deboli piogge interessano Liguria e Piemonte occidentale.

Il maltempo entrerà nel vivo tra giovedì e venerdì grazie alla formazione di un profondo vortice di bassa pressione nel Tirreno (con minimo fino a 995 hpa). In questi due giorni avremo venti forti di scirocco al sud e sul lato adriatico, mentre le piogge e i temporali imperverseranno al nord e sulle regioni centrali. Possibili anche dei rapidi temporali su Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria.

Non è tutto: tra sabato e domenica scorrerà un'altra perurbazione atlantica, questa volta più a nord rispetto alla precedente. Sarà proprio il settentrione il bersaglio del maltempo, mentre al centro e al sud avremo condizioni di maggior stabilità e clima a tratti caldo! Le piogge bagneranno a più riprese Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli ed Emilia.

I primi giorni della prossima settimana vedranno ancora la persistenza delle correnti atlantiche sull'Europa centrale ed il nord Italia, tanto che anche il giorno della Festa della Liberazione (come descritto in questo articolo) potrebbe rivelarsi instabile e temporalesca sul settentrione. Nel frattempo l'alta pressione si rinforzerà al sud e a seguire su tutta Italia (tra 26 e 27 aprile).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 21 aprile: maltempo diffuso sulle regioni del nord e quelle centrali. Rischio temporali sul lato tirrenico. Temperature in calo al nord, stazionarie o in aumento altrove. Forti venti di scirocco al sud con raffiche oltre 80 km/h.

Venerdì 22 aprile: depressione in lento spostamento verso est, ancora piogge diffuse al nordest e centro Italia, rapidi temporali anche al sud. Neve sulle Alpi in alta quota. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Sabato 23 aprile: altro forte peggioramento al nord a causa di un'altra perturbazione atlantica. Piogge a tratti intense al nordovest e medio-alto Tirreno. Temperature in aumento.

Domenica 24 aprile: maltempo e temporali al nord, più stabile al centro e al sud. Forte aumento delle temperature, picchi di 28-29°C sul meridione.

Lunedì 25 aprile: generalmente stabile al sud con clima molto mite. Tempo instabile al nord e al centro con acquazzoni e temporali sparsi. Temperature in aumento.

Martedì 26 aprile: miglioramento al nord, stabile e soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 27 aprile: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia e temperature in aumento.

