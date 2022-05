Meteo 7 giorni: piogge e temporali a più riprese, ma l'alta pressione incombe!

Ci avviamo verso gli ultimi giorni della settimana, i quali si preannunciano decisamente turbolenti e ricchi di instabilità. La formazione di un vortice di bassa pressione nel basso Mediterraneo sarà determinante per l'arrivo di piogge e temporali a più riprese soprattutto al sud e sulle isole maggiori, ma anche il lato tirrenico ed il nord potranno finalmente riassaporare piogge a tratti consistenti.

Già piove in queste ore al nord e sul lato tirrenico, mentre la neve scende sui monti oltre i 1700-2000 metri. Ecco la situazione a Riale, sull'alto Piemonte:

La depressione arriverà nel basso Tirreno domani, come annunciato in questo articolo, e favorirà la formazione di temporali intensi specie in Sicilia. Rovesci e temporali saranno protagonisti anche al nord e nelle zone interne del centro.

Anche il week-end sarà molto instabile e perturbato grazie alla permanenza della depressione a ridosso del sud Italia. Piogge e temporali continueranno ad interessare Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Sardegna e in modo disorganizzato anche le zone interne del centro e del nord.

Non escludiamo piogge a carattere di nubifragio in Sicilia e bassa Calabria.

Da inizio prossima settimana la pressione inizierà pian piano a rinforzarsi a partire dal nord, tanto che entro 11 e 12 maggio avremo il ritorno dell'alta pressione su tutta la nostra penisola.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 6 maggio: instabilità diffusa al nord e al centro, con frequenti temporali pomeridiani su colline e monti. Fenomeni intensi in Sicilia con rischio nubifragi. Temperature il calo al centro e al nord.

Sabato 7 maggio: instabilità diffusa al nord e zone interne di centro e sud Italia, Temporali a tratti intensi e ricchi di grandine. Rischio nubifragi in Sicilia orientale e bassa Calabria.Temperature in lieve calo.

Domenica 8 maggio: situazione pressochè invariata. Instabilità a macchia di leopardo sui settori interni, collinari e montuosi da nord a sud. Rischio nubifragi in Sicilia e bassa Calabria.Temperature stazionarie.

Lunedì 9 maggio: instabilità diffusa al centro e al sud, specie su Sicilia e Calabria. Isolati temporali al nord specie sui rilievi e colline. Temperature in lieve aumento.

Martedì 10 maggio: migliora al nord, ancora instabilità pomeridiana sul lato tirrenico e al sud.

Mercoledì 11 maggio: alta pressione in rinforzo su tutta Italia, isolati temporali sull'Appennino centro-meridionale. Temperature in aumento.

Giovedì 12 maggio: isolati temporali possibili in Sicilia, altrove anticiclone sempre più forte e temperature in aumento.

