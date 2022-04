Meteo 7 giorni: piogge e temporali a più riprese, ecco le regioni più colpite

La fase più instabile e temporalesca tanto annunciata nei giorni scorsi prenderà il via tra poche ore a cominciare dal nord Italia. Piovaschi, rovesci e temporali disorganizzati interesseranno l'arco alpino tra oggi pomeriggio e sera, poi poi estenderà rapidamente anche alla pianura Padana centro-occidentale e alla Liguria.

Il bel tempo sarà un ricordo su tante regioni nel corso di domenica 1 maggio: la festa dei Lavoratori sarà interessata da instabilità molto frequente al nord, specie su Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia, sulle isole maggiori ed anche tra Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo. Trattandosi di instabilità disorganizzata avremo precipitazioni intermittenti che daranno origine ad accumuli piuttosto variegati, talvolta anche assenti.

La prossima settimana non sarà da meno e potremmo fare i conti anche con una perturbazione più organizzata in grado di portare piogge più diffuse ed estese. Trattasi di una perturbazione atlantica che dopo aver raggiunto la penisola iberica sterzerà verso l'Italia tra i giorni di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 maggio, provocando un sensibile peggioramento su gran parte dello Stivale. Le aree dove potrebbero concentrarsi maggiormente i fenomeni sono l'arco alpino, zone interne del centro Italia e Sardegna.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 1 maggio: festa dei lavoratori con un nuovo peggioramento del tempo al nord e sulle isole maggiori. Temporali e acquazzoni su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia. Piogge in Sardegna e Sicilia centro-orientale. Entro sera temporali in spostamento Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria. Temperature stazionarie.

Lunedì 2 maggio: nubi e piogge sparse al centro e al sud, ma instabilità temporalesca ben presente anche al nord specie nella seconda parte della giornata.

Martedì 3 maggio: piovaschi e rapidi temporali nelle zone interne del centro e del sud, nonché sull'arco alpino. Temperature stazionarie.

Mercoledì 4 maggio: momentaneo rinforzo dell'alta pressione, ma possibili acquazzoni isolati sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in aumento.

Giovedì 5 maggio: nuova perturbazione proveniente da ovest, nubi e piogge in aumento a cominciare dal lato tirrenico. Temporali in formazione sulle zone interne del centro e del sud, ed in serata anche al nord.

Venerdì 6 maggio: perturbazione organizzata nel Mediterraneo, rischio piogge e forti temporali sparsi al centro, più variabile al sud. Instabilità pomeridiana e serale al nord. Temperature in lieve calo.

Sabato 7 maggio: maltempo diffuso al centro e al nord, rischio temporali intensi sull'Appennino. Piogge sparse al sud. Temperature in lieve calo.

