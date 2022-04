Meteo 7 giorni: PIOGGE a più riprese su alcune regioni, a metà settimana mitezza ovunque!

La pioggia sta finalmente bagnando tante località del nordest e del lato tirrenico, mentre il nordovest è stato sfiorato solo da piogge di debole entità, che per il momento nulla possono contro la pesante siccità presente. Fortunatamente le perturbazioni non terminano qui: nel corso dei prossimi giorni il flusso umido e instabile atlantico sarà ancora protagonista tra l'Europa centrale e l'Italia, favorendo altre precipitazioni su buona parte del nord.

In particolare ci sarà una perturbazione piuttosto corposa tra sabato e domenica, che regalerà piogge e anche locali forti temporali su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli. Maltempo anche in Emilia Romagna e Toscana, mentre man mano che procediamo verso sud avremo tempo via via più stabile.

Tra lunedì e martedì, inoltre, l'instabilità continuerà ad interessare le regioni del nord a più riprese, soprattutto sul nordest dove non escludiamo altri temporali piuttosto intensi. Insomma fino a martedì la pioggia avrà modo di bagnare tante aride terre del settentrione, smorzando (in parte) la siccità (leggi qui l'approfondimento).

Da metà settimana l'anticiclone tornerà a rinforzarsi su tutta Italia, regalando tempo più stabile da nord a sud e soprattutto clima sempre più mite, con temperature superiori ai 23-24°C!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 23 aprile: altro forte peggioramento al nord a causa di un'altra perturbazione atlantica. Piogge a tratti intense al nordovest, entro sera fenomeni in estensione a Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Toscana. Stabile al sud. Temperature in aumento.

Domenica 24 aprile: maltempo e temporali al nord, isolati fenomeni su Toscana, Marche, Umbria. Sereno e stabile al sud. Forte aumento delle temperature, picchi di 28-29°C sul meridione.

Lunedì 25 aprile: generalmente stabile al sud con clima molto mite. Tempo instabile al nord e al centro con acquazzoni e temporali sparsi. Temperature in aumento.

Martedì 26 aprile: residui temporali sparsi al nord, stabile e soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 27 aprile: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia e temperature in aumento.

Giovedì 28 aprile: anticiclone e tempo stabile ovunque, temperature in ulteriore aumento.

Venerdì 29 aprile: stabile su tutta Italia grazie ad un forte campo di alta pressione.

