Meteo 7 giorni: picco di CALDO, poi NUBIFRAGI in arrivo, quali le regioni piÃ¹ colpite?

L'ondata di caldo in arrivo al centro, al sud e sulle Isole Maggiori avrà breve durata ma riuscirà a far impennare i termometri sino a 36°C nella giornata di sabato sulla Sardegna.



Dalla Francia un rapido ma intenso passaggio temporalesco si prepara dalla notte su domenica a colpire l'estremo nord-ovest e la Toscana con temporali intensi e locali nubifragi di origine marittima, che potranno investire con forza il litorale toscano, come mostra del resto questa mappa:

Nel corso della mattinata di domenica vi sarà una progressione dei fenomeni verso levante al nord con fenomeni soprattutto concentrati sulla Lombardia, continueranno peraltro i temporali in Toscana, ben pochi risvolti altrove:



Nel pomeriggio-sera fenomeni in spostamento graduale verso levante con fenomeni diffusi al nord e ancora sulla Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio, ancora caldo al centro e al sud causa richiamo di venti di Ostro:

Lunedì qualche temporale potrebbe colpire dapprima il Lazio, poi la Campania, qualche rovescio le zone interne del centro , del sud e dell'estremo nord-est, ma con tempo in graduale miglioramento entro fine giornata, accompagnato da venti di maestrale e da un deciso calo termico.



Martedì tempo inizialmente buono, ma con avvicinamento di un nuovo impulso temporalesco entro sera alle Alpi che, entro le prime ore di mercoledì sembra destinato nuovamente a colpire tutto il nord, prima di scendere entro sera attenuato verso le regioni centrali. Qui il momento di massima estensione dei fenomeni al nord nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre:

Giovedì nuovamente assisteremo ad una disposizione di correnti mediamente occidentali con variabilità tra nord e regioni centrali tirreniche, ma senza un vero e concreto peggioramento.



SINTESI del tempo sino a giovedì 30 settembre:

venerdì 24 settembre: bel tempo ovunque e clima caldo



sabato 25 settembre: dapprima bel tempo, poi nubi in arrivo su Toscana, Liguria, nord-ovest entro sera, molto caldo sulla Sardegna, caldo al centro, al sud e sulla Valpadana.



domenica 26 settembre: al mattino temporali su Piemonte, Liguria e Toscana, poi sul resto del nord con fenomeni localmente intensi e accompagnati da grandinate, meno probabili sul Friuli Venezia Giulia. Sul resto del centro nubi in arrivo su nord Umbria e alto Lazio con rovesci, poche nubi altrove e ancora caldo, specie in Sardegna. Al sud bello e caldo.



lunedì 27 settembre: possibili temporali su Lazio e Campania in mattinata, poi migliora, variabile sul resto del centro, del sud e sull'estremo nord-est con locali rovesci, tendenza a miglioramento. Temperature in calo.



martedì 28 settembre: bel tempo ovunque, dalla sera peggiora al nord con rovesci e temporali a partire dalle zone alpine.



mercoledì 29 settembre: passaggio temporalesco al nord in movimento attenuato verso le regioni centrali, con rinforzo del vento e calo termico. Al sud ancora asciutto e in gran parte soleggiato.



giovedì 30 settembre: al nord e sul versante centrale tirrenico nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con locali rovesci a ridosso dei rilievi, tempo discreto altrove, clima mite.

