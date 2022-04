Meteo 7 giorni: più TEMPORALI nel week-end pasquale, poi risveglio dell'Atlantico?

Il tempo è stabile su tutta la penisola grazie ad un vasto promontorio di alta pressione ben piazzato sul Mediterraneo centrale, ricchissimo non solo di aria tiepida ma anche di pulviscolo sahariano che va inevitabilmente a sporcare i cieli italiani.

Ma quanto durerà il bel tempo ed il tepore tardo primaverile? Ebbene non molto a lungo: l'anticiclone avvolgerà tutta Italia fino a sabato mattina, dopodiché inizierà ad affluire aria via via più fresca e instabile in alta quota che darà inizio ad un costante calo termico ed anche ad acquazzoni e temporali sparsi. Tra sabato pomeriggio e la domenica di Pasqua potremo imbatterci in rovesci disorganizzati dapprima al nord e successivamente al centro e al sud.

Tra i giorni di Pasqua e Pasquetta le temperature scenderanno nettamente da nord a sud, ma in maniera particolare sul lato adriatico e sul Meridione dove affluirà con più vigore l'aria fredda dai Balcani (leggi qui maggiori approfondimenti). Eloquenti le massime previste nei giorni di domenica 17 (Pasqua) e lunedì 18 (Pasquetta).

E poi? Nel corso della prossima settimana potrebbe riaffacciarsi nel Mediterraneo il flusso umido e instabile atlantico, che potrebbe riportare un po' di pioggia al nord (ve lo abbiamo anticipato in questo articolo).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 14 aprile: stabile su tutta Italia e clima molto mite per il periodo.

Venerdì 15 aprile: stabile e molto mite su tutta Italia, anticiclone ancora protagonista. Temperature fino a 26°C in pianura Padana e regioni tirreniche.

Sabato 16 aprile: generalmente stabile e molto mite, isolati temporali sulle Alpi fra tardo pomeriggio e sera, in rapida estensione alla pianura Padana.

Domenica 17 aprile: Pasqua con un netto calo termico sulle regioni adriatiche e tutto il sud. Venti forti di tramontana e grecale, piogge sparse al centro e al sud. Calo netto delle temperature.

Lunedì 18 aprile: cieli generalmente sereni ma clima freddo sul lato adriatico e al sud, tutto acutizzato dai venti di tramontana e maestrale. Sereno e più gradevole al nord e lato tirrenico.

Martedì 19 aprile: possibile graduale peggioramento al nord con piogge e rovesci sparsi. Stabile al sud e temperature in aumento.

Mercoledì 20 aprile: possibile perturbazione atlantica al nord e medio-alto Tirreno, da confermare. Stabile e mite al sud.

