Meteo 7 giorni: piÃ¹ sole ma anche acquazzoni, temporali, grandinate dietro l'angolo!

L'ultimo ciclone di questo anomalo e autunnale mese di Maggio sta sferzando l'Italia con piogge e rovesci in lungo a in largo. Da nord a sud ci sono piogge e addensamenti, come se ci trovassimo nel pieno dell'Autunno al di sotto di una tipica perturbazione atlantica.

Ad inizio prossima settimana il ciclone perderà forza e ciò che resterà sarà un'immensa lacuna barica provvista di aria fresca in quota, la quale rischia di farci compagnia fino al termine di Maggio! Questa lacuna barica terrà ben lontane le alte pressioni, pertanto dovremo fare i conti con numerosi acquazzoni e temporali, soprattutto durante le ore pomeridiane.

Ma a differenza di queste ultime perturbazioni si tratterà di instabilità molto più disorganizzata, presente maggiormente nelle aree interne e montuose. Insomma avremo certamente più spazi soleggiati a partire da lunedì, specie al mattino! Lunedì e martedì l'instabilità sarà relagata principalmente al sud:

Ma da mercoledì in poi avremo un deciso incremento dell'instabilità da nord a sud grazie ad un ulteriore approfondimento della lacuna barica sull'Europa.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 21 Maggio: forte maltempo su gran parte d'Italia. Ennesimo week-end con l'ombrello e rischio fenomeni intensi.

Lunedì 22 Maggio: maltempo residuo su Nordovest, centro e sud, tendenza a cessazione dei fenomeni.

Martedì 23 Maggio: instabilità pomeridiana e serale molto presente nelle zone interne da nord a sud. Più variabile sulle coste.

Mercoledì 24 Maggio: mattinata stabile, pomeriggio instabile con tanti rovesci e temporali prevalentemente nelle zone interne da nord a sud. Temperature in aumento.

Giovedì 25 Maggio: possibile nuova irruzione fresca verso il nord Italia con forte maltempo. Più stabile al sud.

Venerdì 26 Maggio: instabilità diffusa da nord a sud, specie nei settori interni. Temperature in lieve calo.

Sabato 27 Maggio: tanti temporali pomeridiani e serali specie al nord e zone interne del centro. Clima mite.

