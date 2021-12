Meteo 7 giorni: più dinamicità in arrivo, SORPRESE a NATALE?

Mentre va consumandosi una rapida ondata di freddo al sud, più che altro caratterizzata da forti venti di grecale, l'attenzione non può che volgere al periodo natalizio, uno dei più attesi anche sul lato meteorologico. Nel corso degli ultimi giorni le possibilità di clima freddo e nevoso durante le festività a ridosso di Natale sono pian piano scese (in realtà non erano tanto elevate) ed al loro posto ha preso piede l'ipotesi del ritorno delle correnti occidentali (già menzionate in questo articolo).

Ebbene sarà proprio questa l'ipotesi che, a meno di clamorosi stravolgimenti dell'ultimo minuto, si realizzerà nel corso della prossima settimana fino a Natale.

A determinare il ritorno delle correnti occidentali, senza dubbio più umide ma al tempo stesso meno fredde, sarà un netto indebolimento dell'anticiclone delle Azzorre sulla penisola iberica ed in Atlantico, lo stesso anticiclone che attualmente sta inglobando tutto il nord Italia.

Col suo deterioramento i venti da ovest/sud-ovest tenderanno pian piano a riconquistare il Mediterraneo sin dalla metà della prossima settimana: difatti tra 23 e 24 dicembre ci aspettiamo un aumento generale delle nubi ed anche l'arrivo di qualche pioggia sparsa sul lato tirrenico. Intanto le temperature tenderanno ad aumentare pian piano un po' su tutta Italia, eccetto le regioni nord-occidentali.

Anche la giornata di Natale potrebbe fare i conti con le correnti atlantiche: in particolare una perturbazione proveniente dalla Francia potrebbe causare un graduale guasto su tutto il centro ed il nord, con fiocchi di neve fino a quote basse sulle regioni nord-occidentali tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia occidentale. Questo è quanto paventato dal modello americano GFS nella sua uscita pomeridiana.

Si tratta di una tendenza che necessita conferme nelle prossime ore e nei prossimi giorni, considerando che manca esattamente una settimana al 25 dicembre.

Di seguito le temperature massime previste nel giorno della Vigilia di Natale. Evidente l'aumento termico su gran parte della penisola:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 19 dicembre: residue raffiche di vento al sud, cieli sereni ovunque. Temperature in calo.

Lunedì 20 dicembre: stabile nella prima parte della giornata, nuovo blando peggioramento dalla sera per aria fredda in arrivo dai Balcani. Fenomeni sparsi sul lato adriatico e al sud, con fiocchi di neve in collina. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Martedì 21 dicembre: esordio dell'inverno astronomico col freddo da nord a sud ma con fenomeni concentrati perlopiù tra la notte e la mattina sul lato adriatico. Variabile altrove. Venti sostenuti di grecale al centro e al sud. Temperature in calo.

Mercoledì 22 dicembre: stabile ma freddo su tutta Italia, ma nubi in costante aumento da nord a sud. Temperature stazionarie.

Giovedì 23 dicembre: possibile graduale cedimento dell'alta pressione per l'arrivo di instabilità da ovest. Nubi in aumento ovunque e piogge sparse sul lato tirrenico.

Di seguito le poche precipitazioni previste fino al 24 dicembre, concentrate perlopiù al centro e al sud, mentre il nord vivrà un periodo totalmente primo di precipitazioni.

Venerdì 24 dicembre: correnti atlantiche in intensificazione, possibili piogge sparse al centro e al sud. Nubi e nebbie al nord. Temperature in aumento netto.

Sabato 25 dicembre: possibile peggioramento atlantico al centro e al nord, con neve a quote basse sul nord-ovest (previsione incerta, da confermare). Più stabile e clima gradevole al sud.

