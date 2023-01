Meteo 7 giorni: perturbazioni a piÃ¹ riprese, settimana dinamica tra pioggia e NEVE!

L'inverno apre le danze sul Mediterraneo dopo un inizio di stagione assolutamente da dimenticare. Una vasta saccatura di origine polare sta scivolando dalla Groenlandia verso l'Europa centrale e proprio da qui partirà un'altra saccatura in direzione dell'Italia.

Le prime piogge legate a questa immensa massa d'aria fredda sono già in atto al nord Italia, seppur in via molto disorganizzata. Da domani la saccatura fredda si allungherà verso il Mediterraneo occidentale e a seguire verso il mar Ligure e il Tirreno dove darà luogo a una bassa pressione che si rivelerà una vera e propria fucina di precipitazioni.

Il maltempo entrerà nel vivo martedì quando arriveranno le prime nevicate a bassissima quota al nord, specie su Trentino, Lombardia, Emilia, Piemonte, Liguria. Neve in Appennino a quote di montagna, ma in costante calo specie da mercoledì in poi. Solo piogge per le basse quote del centro e del sud nella prima metà della settimana!

Nella seconda metà, invece, ci saranno altri cambiamenti verso un tipo di tempo ancor più invernale su tutto lo Stivale. Come già accennato in questo articolo crescono le possibilità dell'ingresso di altre masse d'aria fredde artiche che faranno scendere ulteriormente le temperature (su tutta Italia) e che alimenteranno altre basse pressioni ricche di piogge e nevicate.

I fiocchi di neve potrebbero scendere ancora al piano sulle regioni del nord (da confermare) e a bassa quota sulle regioni centrali!

Le piogge saranno insistenti e a tratti forti sulle regioni del centro e del sud, in particolare sui versanti tirrenici per buona parte della settimana. Ad esse si uniranno venti sostenuti e mareggiate.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 16 gennaio: ondata di maltempo al nordest, centro e sud Italia. Temperature in netto calo al nord, in aumento altrove.

Martedì 17 gennaio: maltempo su gran parte del nord con rischio neve a quote molto basse su Emilia, Lombardia, Piemonte orientale. Neve in collina in Liguria e al nordest. Piogge diffuse sul lato tirrenico, in sconfinamento anche sulle regioni adriatiche. Forti nevicate in Appennino oltre 800-1000 metri.

Mercoledì 18 gennaio: ancora precipitazioni al nord, specie al nordest, con neve a quote collinari. Piogge diffuse al centro e al sud specie sui versanti tirrenici. Nevicate in Appennino. Temperature in calo.

Giovedì 19 gennaio: ancora correnti artiche verso l'Italia, possibili nevicate a quote di pianura su parte del nord (Lombardia, Emilia, Veneto). Neve a quote basse sull'Appennino centro-settentrionale. Maltempo diffuso al sud.

Venerdì 20 gennaio: precipitazioni residue al nordest, neve possibile in Emilia Romagna al piano. Maltempo insistente sul resto del centro e del sud con precipitazioni abbondanti sul lato tirrenico.

Sabato 21 gennaio: isolamento della saccatura fredda nel Mediterraneo e ancora tanto maltempo al centro e al sud. Nevicate abbondanti in Appennino a quote sempre più basse, fino in bassa collina sul versante adriatico fino al Molise.

Domenica 22 gennaio: ancora clima da pieno inverno su gran parte d'Italia, freddo e neve in collina al centro e a sprazzi al sud.

