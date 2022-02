Meteo 7 giorni: perturbazione ATLANTICA da lunedì, ma sarà solo una parentesi

Dopo tanta siccità ed un lunghissimo periodo anticiclonico il maltempo è pronto ad invadere il Mediterraneo e lo farà grazie ad una vasta saccatura atlantica, come già ampiamente preannunciato in questo articolo.

Il fronte perturbato irromperà sul nord Italia già dalle prime ore di lunedì 14, nel giorno di san Valentino: piogge e locali rovesci interesseranno la Liguria, l'alto Piemonte e la Lombardia, dopodiché i fenomeni si estenderanno anche al resto del nord nel corso della giornata. Le piogge approcceranno anche Toscana, Lazio e Sardegna ad inizio settimana.

Grazie alla resistenza di un cuscino freddo sulla pianura Padana occidentale potremmo assistere all'arrivo della neve fino a bassissima quota o addirittura in pianura: le aree nel mirino della neve saranno quelle della Valle d'Aosta, Piemonte (specie torinese, cuneese, astigiano, alessandrino), del pavese e dell'Emilia occidentale (parmense e piacentino). Altrove quota neve più alta, quantomeno oltre i 500-700 metri di altezza. Ovviamente le nevicate in pianura non saranno molto consistenti: probabile qualche imbiancata o appena qualche centimetro di accumulo.

Discorso diverso le per alte quote dove ci aspettiamo accumuli interessanti (oltre 20-30 cm) dopo tante settimane di siccità.

Martedì il maltempo sarà ancora protagonista al nord, soprattutto al nordest, mentre avremo un consistente peggioramento anche su tutto il centro ed il sud Italia grazie alla formazione di una depressione tirrenica molto incisiva.

Ancora maltempo mercoledì al sud, dopodiché l'anticiclone riconquisterà con molta rapidità tutta Italia riportando aria eccezionalmente mite in quota e tanta stabilità.

Insomma l'imminente peggioramento atlantico rischia di rivelarsi solo un fuoco di paglia in un inverno anonimo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 13 febbraio: isolati fenomeni in Puglia e nel Lazio, nubi diffuse al sud ma con fenomeni rari. Sereno al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 14 febbraio: si avvicina una nuova perturbazione al nord con piogge diffuse e ancora nevicate deboli a tratti in pianura su Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia occidentale e pavese. Fiocchi a bassa quota in Liguria. Piogge in estensione anche al nord-est e medio-alto Tirreno. Più soleggiato al sud. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

Martedì 15 febbraio: maltempo che persiste al nord e si estende al resto d'Italia. Nevicate abbondanti in montagna. Temperature in calo.

Mercoledì 16 febbraio: residuo maltempo al sud, rischio nubifragi in Sicilia. Migliora nettamente al nord.

Giovedì 17 febbraio: alta pressione in rinforzo ovunque e temperature in aumento.

Venerdì 18 febbraio: stabile su tutta Italia, temperature in aumento.

Sabato 19 febbraio: anticiclone ben presente su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in aumento, a livelli primaverili.

