Meteo 7 GIORNI: persistente e minaccioso CICLONE nel Mediterraneo, ma non per tutti!

Mentre scriviamo queste righe le nubi sono in rapido aumento su gran parte del nord e del centro, segno del costante afflusso di aria più umida e instabile nord Atlantica che va gradualmente ad erodere l'anticiclone presente sullo Stivale.

La perturbazione, per il momento, è piuttosto debole e non comporterà la formazione di fenomeni intensi e persistenti almeno fino a domani. Anzi, per diverse aree del nord non ci sarà alcun peggioramento, come ad esempio per Liguria occidentale e Piemonte destinate a subire gli effetti della siccità ancora a lungo.

La situazione cambierà radicalmente nel corso del week-end: l'aria fresca e instabile raggiungerà il Mediterraneo meridionale ancora molto caldo e ricco di energia, dando così vita ad un ciclone particolarmente esteso ed intenso.

Il ciclone si muoverà verso il mar Ionio dove si intensificherà ulteriormente, favorendo l'avvio di una fase particolarmente perturbata sulle regioni meridionali (leggi qui l'approfondimento).

Tra domenica e martedì il sud Italia farà i conti con una severa ondata di maltempo caratterizzata da piogge persistenti, nubifragi ed elevato rischio idrogeologico.

Nella mappa seguente si nota l'elevata possibilità di piogge (in arancione) almeno superiori ai 5 mm nella giornata di lunedì:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 22 ottobre: piogge molto deboli e isolate sul Nordest, piogge sparse su Toscana, Marche, Lazio, Campania settentrionale. Nubi in aumento sul lato adriatico e al sud. Temperature stazionarie o in lieve calo al nord, aumentano al sud.

Sabato 23 ottobre: residui fenomeni sul nordest al mattino, piogge sparse al centro. Tempo in peggioramento al sud per la formazione di una depressione nel Mediterraneo meridionale. Temperature in calo.

Domenica 24 ottobre: forte peggioramento al sud, specie sui settori ionici, stante la formazione di un ciclone nel mar Ionio. Rischio nubifragi tra Sicilia e Calabria. Piogge sparse sul medio Adriatico, più stabile e asciutto sul lato tirrenico centro-settentrionale e al nord. Temperature in calo al centro e al sud, lieve aumento al nord.

Lunedì 25 ottobre: ciclone nel mar Ionio che coinvolgerà gran parte del sud. Rischio nubifragi, venti sostenuti e mareggiate su Sicilia, Calabria, Basilicata, Salento. Arco ionico obiettivo principale della perturbazione. Stabile al centro e al nord. Temperature in calo al sud, in lieve aumento altrove.

Martedì 26 ottobre: piogge e acquazzoni sparsi che persistono al sud, specie sul lato ionico. Nubi in aumento al centro ma con fenomeni rari. Stabile al nord. Temperature in lieve aumento.

Accumuli eccezionali al sud nel corso dei prossimi 7 giorni (vedi mappe):

Mercoledì 27 ottobre: situazione pressocché analoga al giorno precedente, col maltempo protagonista al sud ed in particolare sull'arco ionico. Ancora stabile e siccità al nord.

Giovedì 28 ottobre: alta pressione dominante al centro e al nord, residui fenomeni al sud ma situazione in lieve miglioramento.

