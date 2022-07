Meteo 7 giorni: parvenza di normalità, ma il CALDO tornerà

La canicola africana ha perso decisamente colpi rispetto ai giorni scorsi, soprattutto al nord dove sono subentrati numerosi temporali che hanno fatto scendere nettamente le temperature.

Fa più caldo al centro e al sud, ma rispetto ai giorni passati troviamo dai 2 ai 6 gradi in meno, ma pesa fortemente il mancato arrivo di ricambi d'aria degni di nota. L'aria, infatti, è ricca di umidità e pertanto il calo delle temperature si fa percepire ben poco.

Nel corso dei prossimi giorni, ed in particolare tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, vivremo giornate meno calde grazie all'arrivo di gradevoli venti di maestrale (come discusso in questo articolo). Saranno soprattutto le regioni adriatiche e del sud a godere di questa tregua dal grande caldo, mentre avremo picchi di 34-35°C al nord e sul lato tirrenico.

Questa parvenza di normalità avrà vita breve: dal 3 agosto in poi l'anticiclone tornerà a rinforzarsi nuovamente e a gettare masse d'aria via via più calde nel Mediterraneo. Esse favoriranno un nuovo generale aumento delle temperature, le quali si riporteranno oltre le medie del periodo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 30 luglio: ultimi temporali al nordest, fenomeni sparsi ma intensi nel pomeriggio sul lato adriatico. Temperature in calo ovunque.

Domenica 31 luglio: generalmente stabile eccetto isolati temporali in montagna. Temperature stazionarie o lieve calo, ma comunque oltre le medie del periodo. Maestrale in rinforzo sul medio-basso Adriatico.

Lunedì 1 agosto: generalmente stabile su tutta Italia eccetto rari fenomeni sui monti. Maestrale sul lato adriatico e al sud.

Martedì 2 agosto: generalmente stabile con rari fenomeni sulle Alpi. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Maestrale in indebolimento al sud.

Mercoledì 3 agosto: anticiclone disteso su tutta Italia, stabile ovunque e temperature in aumento graduale specie nelle massime.

Giovedì 4 agosto: stabile ma con temperature stazionarie o in leggerissimo aumento.

Venerdì 5 agosto: anticiclone ben presente sull'Europa meridionale. Possibilità di rari temporali pomeridiani in montagna. Temperature stazionarie.

