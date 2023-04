Meteo 7 giorni: parvenza d'estate molto breve, Maggio parte in quinta!

Come più volte vi abbiamo ribadito nei giorni scorsi la situazione meteo si manterrà altamente dinamica nel Mediterraneo e certamente ricca di colpi di scena. Nei prossimi sette giorni, pensate, vivremo giornate quasi estive ed altre simil autunnali!

Possiamo individuare due periodi ben distinti: il primo tra 27 e 29 Aprile, dove l'anticiclone africano dominerà sul Mediterraneo e regalerà un deciso aumento termico da nord a sud; il secondo tra 30 Aprile e 2 Maggio dove una depressione nord-atlantica prenderà il posto dell'anticiclone e favorirà un netto calo termico e tante occasioni di maltempo.

Insomma si alterneranno due figure bariche nettamente opposte tra di loro nell'arco di pochi giorni. A pagarne le conseguenze, tuttavia, sarà il ponte del 1° Maggio.

Il flusso fresco nord-atlantico irromperà da domenica 30 Aprile sul nord Italia, dove porterà rovesci e temporali. Successivamente, proprio durante la festa dei lavoratori, l'aria fresca approfondirà una depressione nel mar Tirreno che dispenserà precipitazioni su tante nostre regioni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 26 Aprile: ultimi fenomeni al sud e sul medio-basso Adriatico, con tendenza al miglioramento. Stabile al nord.

Giovedì 27 Aprile: anticiclone africano in rinforzo su tutta Italia, temperature in aumento e tempo stabile.

Venerdì 28 Aprile: stabile su tutta Italia, anticiclone africano in rinforzo e clima molto mite, a tratti caldo.

Sabato 29 Aprile: stabile su centro e sud con temperature stazionarie, fino a 24-26°C, possibili picchi di 28°C sulle isole maggiori. Dalla sera possibili isolati temporali al Nordovest.

Domenica 30 Aprile: maltempo diffuso al nord, in arrivo una vasta perturbazione nord-atlantica. Nubi e piogge sparse in aumento anche al centro Italia. Ancora stabile al sud ma ancora per poco.

Lunedì 1 Maggio: festa dei lavoratori col maltempo su gran parte d'Italia, depressione in approfondimento sul mar Tirreno. Temperature in calo.

Martedì 2 Maggio: depressione bloccata tra centro e sud Italia, ancora tanti rovesci e temporali sparsi. Possibile breve pausa al nord. Temperature in calo.

