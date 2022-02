Meteo 7 giorni: ombrelli e cappotti a portata di mano, ritornano PIOGGE e NEVICATE

Sole, temperature gradevoli e siccità si faranno improvvisamente da parte nei prossimi sette giorni: l'anticiclone delle Azzorre, ormai protagonista della scena italiana da ben prima di Natale, si farà momentaneamente da parte a partire da sabato lasciando campo libero a due perturbazioni nord atlantiche ricche di piogge e nevicate.

La prima perturbazione arriverà tra sabato e domenica ma sarà abbastanza rapida e debole, mentre la seconda si rivelerà nettamente più incisiva ed estesa ad inizio prossima settimana (ve ne abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo).

WEEK-END: una piccola depressione si svilupperà nel mar Ligure per poi dirigersi rapidamente verso sud, portando un po' di piogge sparse al nord (tra venerdì sera e sabato) e poi al centro e al sud (tra sabato e domenica). Qualche fiocco di neve farà visita a quote collinari sul nordovest.

INIZIO SETTIMANA: la seconda perturbazione sarà molto ampia e incisiva, tanto che potrebbe piovere su gran parte della penisola in appena 48 ore. Ci aspettiamo accumuli abbondanti sul lato tirrenico e al nord-est, con picchi superiori ai 70-80 mm (un toccasana in questo periodo di siccità).

Probabile l'arrivo della neve fino in pianura, nel corso di lunedì, su Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia, Lombardia occidentale e a bassissima quota in Liguria.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 10 febbraio: forte anticiclone su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in impennata ovunque.

Venerdì 11 febbraio: stabile al sud, tempo in graduale peggioramento al nord con l'arrivo di nuvolosità e piogge deboli in Liguria. Temperature in calo.

Sabato 12 febbraio: piccola depressione in formazione tra il mar Ligure ed il Tirreno. Piogge sparse al nord, specie nordovest, con neve a quote basse. Maltempo in arrivo anche al centro Italia e sulle isole. Temperature in netto calo.

Domenica 13 febbraio: piogge sparse al sud, specie sul lato tirrenico. Stabile al nord. Temperature in ulteriore calo.

Lunedì 14 febbraio: si avvicina una nuova perturbazione al nord con piogge diffuse e ancora nevicate a tratti in pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia. Nevicate anche in Valle d'Aosta e a bassa quota sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata maltempo in estensione anche al centro e al sud con scirocco in rinforzo.

Martedì 15 febbraio: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, specie al nord-est e al sud. Migliora al nordovest.

Mercoledì 16 febbraio: ancora maltempo al centro e al sud, più stabile al nord. Temperature in calo.

