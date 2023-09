Meteo 7 giorni: occasioni di MALTEMPO per poche regioni, poi...

Nelle ultime ore un cambiamento delle condizioni meteo è evidente all'estremo sud, a causa dell'avvicinamento di un ciclone sul Mar Ionio. Questo ciclone, inizialmente alimentato da correnti fresche nord-orientali, è ora rafforzato dal calore emesso dal Mar Mediterraneo: questo scenario permetterà al ciclone di trasformarsi in un ciclone simil-tropicale, che influenzerà direttamente la Grecia e, in misura minore, il nostro meridione:

Infatti, nel corso della settimana e almeno fino a sabato, potrebbero verificarsi acquazzoni localizzati e temporali, in particolar modo su Calabria ionica e Sicilia centro-orientale. Si avranno anche sporadici piovaschi in Basilicata, Campania interna e Puglia, mentre sull'intero resto d'Italia prevarrà l'alta pressione. Le temperature saranno in aumento, in particolare da giovedì in avanti. Il ciclone concluderà il suo impatto sull'Italia nel corso del weekend.

Successivamente, l'alta pressione nordafricana, che nel frattempo influenzerà l'Europa occidentale, si sposterà verso est, riprendendo il suo predominio sulla penisola italiana. Questo porterà non solo a condizioni meteorologiche stabili, ma anche a un notevole aumento delle temperature:

A partire dal fine settimana, le temperature inizieranno a salire in tutto il Paese, superando le medie stagionali anche sul Meridione. Ci aspettiamo dunque un ritorno del caldo, che potrà essere moderato durante le ore diurne. Al momento, comunque, non sono previsti picchi di calore estremo.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 6 Settembre: ciclone in formazione sul mar Ionio, possibili piogge e forti rovesci su Calabria ionica e Sicilia. Piovaschi isolati su Puglia, Basilicata. Stabile altrove e più caldo.

Giovedì 7 Settembre: ciclone immobilizzato nel mar Ionio, precipitazioni persistenti all'estremo sud. Stabile al centro e al nord con caldo senza eccessi.

Venerdì 8 Settembre: piogge e locali nubifragi possibili su Calabria ionica e Sicilia orientale. Fenomeni rari sul resto del sud. Clima fresco sul Meridione, più caldo altrove.

Sabato 9 Settembre: ultimi fenomeni al sud, stabile altrove con caldo in leggera intensificazione.

Domenica 10 Settembre: migliora il tempo all'estremo sud, stabile altrove e caldo in leggera intensificazione.

Lunedì 11 Settembre: generalmente stabile da nord a sud, caldo estivo, più forte al nord.

Martedì 12 Settembre: stabile su tutta Italia e caldo in leggero aumento nelle ore diurne. Massime fino a 33-34°C nelle zone interne.

