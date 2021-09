Meteo 7 giorni: nubifragi e grandinate in arrivo su alcune regioni

Manovre in atto per il passaggio di consegne stagionale; la natura sta provando costantemente a forzare il blocco imposto all'aria fresca da parte degli anticicloni subtropicali. Lo fa cercando di piazzare a ridosso dell'Italia saccature cariche di aria più fresca ed instabile, in grado di attivare precipitazioni temporalesche.



Succederà domenica 19 con un passaggio organizzato soprattutto lungo la fascia montana e pedemontana del nord, ma anche con uno strascico tra Toscana, Romagna e Marche. Vediamo la mappa che riassume la fenomenologia prevista per domenica tra le 00 e le 12 e per le successive 12 ore:

Nessun riflesso come si nota al sud e alla fine non un granché nemmeno al centro, mentre al nord insieme ai temporali verrà veicolata anche aria sensibilmente più fresca.

Da lunedì ecco altra aria instabile, derivante dall'inserimento di un vortice depressionario sull'esagono francese, rinnovare il rischio di temporali al nord, sia pure distribuiti irregolarmente sul territorio; il flusso da sud ovest spingerà masse d'aria umide in quota anche verso il meridione, dove potrebbe cadere qualche pioggia mista a sabbia, in un contesto caldo, guardate questa mappa:

Da metà settimana (mercoledì 22) temporaneo miglioramento grazie al parziale assorbimento del vortice, ma da venerdì dal nord Europa potrebbe scendere verso le Alpi aria sensibilmente più fredda con rischio di un forte peggioramento sul Triveneto, da confermare.



SINTESI previsionale sino a venerdì 24 settembre:

sabato 18 settembre: qualche locale temporale al nord nelle ore centrali del giorno, più sole sulle altre regioni salvo riflessi temporaleschi isolati in Appennino nel pomeriggio, caldo al sud.



domenica 19 settembre: instabile con temporali sin dalla nottata a nord del Po, a ridosso della costa ligure di levante e sull'alta Toscana, poi ancora al mattino, specie sull'alta Lombardia con rischio di nubifragi tra Varesotto e Brianza, fenomeni in successivo spostamento verso il Triveneto, pochi riflessi a sud del Po, salvo rovesci in transito dalla Toscana verso la Romagna, le Marche e il nord dell'Umbria. Bel tempo al sud. Temperature in calo nelle aree temporalesche.

lunedì 20 settembre: instabile al nord con ulteriori rovesci possibili, anche a sfondo temporalesco, specie sulle Venezie prima, poi anche su Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. Tempo migliore altrove ma con nubi medie in aumento su sud Sardegna, Lazio, Campania e qualche piovasco possibile. Sempre caldo al sud.

martedì 21 settembre: instabile con residui rovesci al nord e sulle zone interne del centro, sempre nuvolaglia medio alta al sud ma con scarsi fenomeni, tendenza a miglioramento generale entro sera.



mercoledì 22 e giovedì 23 settembre: instabile con rovesci e temporali sulla Sardegna, bel tempo altrove ed anche un po' caldo, più intenso al sud.

venerdì 24 settembre: possibile peggioramento a partire dal nord-est e dalle Alpi. Da confermare.

