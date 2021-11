Meteo 7 giorni: novitÃ  sul MALTEMPO della settimana, poi FREDDO confermato?

Come già anticipato in questo articolo il maltempo sta per entrare nel vivo su diverse nostre regioni, a causa dell'approfondimento di un ciclone tra la Sardegna e le coste nordafricane. La vasta depressione, ormai formatasi da oltre 48 ore, sta richiamando aria più calda subtropicale verso il sud Italia, la quale si arricchisce di umidità nel basso Mediterraneo ed entra in contrasto con l'aria più fresca atlantica. Il contrasto tra le differenti masse d'aria, reso possibile anche dalla presenza di una marcata divergenza delle correnti ad altissima quota, sta favorendo lo sviluppo di nubi, piogge e forti temporali.

Al momento è la Sicilia la regione più colpita dal maltempo (vedi qui il video del tornado di stamattina), ma le piogge sono presenti anche su Calabria, Puglia settentrionale, Campania e Sardegna. Nel prosieguo, invece, il maltempo si concentrerà solo su alcune regioni addirittura per più giorni, favorendo situazioni di pesante disagio.

Sicilia e Sardegna saranno le regioni maggiormente colpite dalle piogge nelle prossime 72 ore, mentre sul resto del sud avremo un graduale miglioramento (almeno fino a venerdì). I fenomeni più intensi sono attesi sulla Sicilia occidentale e la Sardegna orientale, dove si prospettano quantitativi di pioggia a tratti eccezionali.

Inoltre ci sono delle novità: nubi e piogge potrebbero raggiungere a breve anche il Nord-ovest tanto da permettere accumuli discreti nell'arco delle prossime 36 ore, specie sulle Alpi occidentali.

E nel week-end? Il ciclone inizierà pian piano ad indebolirsi e contemporaneamente ad estendere la sua instabilità anche ad altre regioni del centro e del sud. Allo stesso tempo aumentano le possibilità dell'ingresso di un nucleo d'aria più fredda dal nord-est Europa (precisamente tra domenica e lunedì), con al seguito forte instabilità e neve (per le montagne). In tale circostanza le temperature scenderanno dapprima al nord e poi al centro e al sud fino a portarsi sotto le medie del periodo.

Probabilità di piogge importanti (>5mm) per domenica 14 novembre che risulta dalla media di tutti i 30 scenari del modello GFS, in giallo intorno al 60% e in verde intorno al 40%:

Qui sotto mappa ufficiale di ECMWF prevista sempre per domenica 14, piuttosto simile alla media degli scenari di GFS e quindi abbastanza affidabile, con piogge abbondanti su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e rovesci sparsi sulla Pianura Padana e sulle coste della Toscana.

Probabile l'arrivo di nevicate, domenica, sulle Alpi occidentali oltre i 1700 metri con accumuli superiori ai 50 cm:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 10 novembre: maltempo persistente su Sardegna e Sicilia. Rischio temporali eccezionali su trapanese, agrigentino, palermitano. Nubi e piogge in arrivo anche su Liguria e Piemonte Temperature in aumento.

Giovedì 11 novembre: persistono piogge e rovesci su Sicilia, Sardegna e Calabria meridionale. Piogge residue anche su Liguria e Piemonte con neve in alta quota. Poco nuvoloso altrove. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 12 novembre: piogge e rovesci sulle isole maggiori e Calabria meridionale. Nubi in aumento su Campania, Basilicata, Puglia ma senza particolari fenomeni. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 13 novembre: residue piogge sparse sulle isole maggiori, maltempo in rapido spostamento sul resto del centro e del sud ma con fenomeni irregolari. Stabile al nord. Temperature in lieve calo.

Domenica 14 novembre: possibile rapida ondata di freddo con piogge e rovesci al nord, in rapida estensione al resto d'Italia. Neve sulle Alpi oltre 1500/1700 metri, in ulteriore calo entro sera. Temperature in calo.

Accumuli di pioggia totali fino a martedì prossimo, accumuli importanti sulle isole e basso Ionio. Precipitazioni importanti anche sul Nordovest! (vedi mappe):

Lunedì 15 novembre: situazione incerta! Probabili residui fenomeni al Nordovest, al centro e al sud con neve in montagna. Temperature in netto calo.

Martedì 16 novembre: situazione incerta! Possibile peggioramento al sud, specie sui versanti ionici, con rovesci e temporali. Migliora nettamente sul resto d'Italia.

Come proseguirà novembre? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località