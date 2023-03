Meteo 7 giorni: non solo bel tempo! In arrivo perturbazioni e poi anche FREDDO!

Certamente non ci annoieremo nei prossimi sette giorni, considerando che l'anticiclone non si piazzerà nel Mediterraneo come più volte accaduto in passato. Certo, le correnti saranno prevalentemente sud-occidentali e quindi molto miti, ma dovremo fare i conti con situazioni meteorologiche tutt'altro che stabili.

Si comincia venerdì 10 marzo, grazie all'ingresso di una perturbazione irruenta accompagnata da forti raffiche di vento sulle regioni centrali e in Sardegna. Ci saranno piogge sul Nordest, al centro e parte del sud. Tra le poche aree escluse dalle piogge troviamo le isole maggiori e il Nordovest, tranne qualche fenomeno fugace.

Nel week-end le temperature saliranno ulteriormente fino a portarsi oltre i 20°C su parecchie località del nord e del lato tirrenico, ma nel corso di domenica un veloce rientro fresco (in quota) dai Balcani potrebbe generare qualche veloce piovasco sul basso Adriatico e al sud.

Ma la situazione più interessante potrebbe concretizzarsi tra 14 e 15 marzo: i modelli matematici sono concordi, a grandi linee, con l'arrivo di una saccatura nord atlantica colma di aria più fredda e precipitazioni diffuse che coinvolgerebbero dapprima il nord e poi anche il resto d'Italia. Si tratterebbe di un peggioramento di stampo tardo-autunnale che quantomeno riporterebbe le piogge a bassa quota e la neve in montagna, oltre che un consistente calo delle temperature! Ve ne avevamo parlato in questo articolo stamattina.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 9 marzo: libeccio presente al centro e al sud, piogge sparse sul lato tirrenico e a sprazzi sul Triveneto. Temperature in aumento.

Venerdì 10 marzo: depressione in formazione al nord con piogge sul Nordest e sul centro Italia. Piogge in estensione anche al sud tra pomeriggio e sera. Più asciutto sul Nordovest e isole maggiori. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Sabato 11 marzo: anticiclone in netto rinforzo su tutta Italia e tempo via via sempre più stabile. Forti nevicate sulle Alpi di confine centro-occidentali e in Valle d'Aosta fino a 1200 metri. Temperature in forte aumento.

Domenica 12 marzo: possibile transito di aria più fresca dai Balcani verso il sud con piogge sparse, più stabile altrove. Temperature in lieve calo, eccetto per il lato tirrenico dove resteranno alte.

Lunedì 13 marzo: anticiclone più forte su tutta Italia e temperature in ulteriore aumento.

Martedì 14 marzo: anticiclone al centro e al sud con temperature molto alte per il periodo, anche oltre 22-23°C. Peggioramento in arrivo al nord a cominciare da Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia. In arrivo piogge e acquazzoni!

Mercoledì 15 marzo: possibile ondata di maltempo su buona parte d'Italia e calo consistente delle temperature. Neve in montagna e occasionalmente in alta collina al nord.

