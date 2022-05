Meteo 7 giorni: nel pieno dell'ondata di caldo, apice la prossima settimana

Stiamo vivendo un fine settimana dal sapore estivo su tutta Italia grazie ad un vasto campo di alta pressione ben piazzato sul Mediterraneo centro-occidentale. Esso richiama aria piuttosto calda dall'Africa nord-occidentale, la quale sta innescando un deciso aumento termico da nord a sud, come se ci trovassimo in estate.

L'anticiclone sarà protagonista, come ampiamente preannunciato da giorni, per quasi tutta la prossima settimana nel Mediterraneo. Solo una lieve flessione nei prossimi tre giorni sarà responsabile del ritorno di qualche temporale sui monti, in pianura Padana e nelle aree interne del centro e del sud. In tutto questo, però, le temperature non saranno granché intaccate. Continuerà a far caldo da nord a sud, con picchi anche di 32°C.

L'ondata di caldo potrebbe diventare davvero robusta nella seconda parte della prossima settimana, tra 19 e 21 maggio: l'Italia potrebbe essere avvolta da una cupola anticiclonica particolarmente elevata e coriacea, in grado di far impennare le temperature clamorosamente oltre i 32-33°C al nord Italia.

Insomma potremmo ritrovarci improvvisamente nel pieno dell'estate, pur essendo appena nella terza decade di maggio!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 15 maggio: instabilità via via più presente non solo al nord ma anche nelle aree interne del centro Italia. Stabile e soleggiato al sud. Temperature stazionarie.

Lunedì 16 maggio: acquazzoni e temporali al nordovest e nelle zone interne del centro. Sereno al sud. Clima caldo su gran parte d'Italia.

Martedì 17 maggio: instabilità sparsa prevalentemente nelle aree interne e montuose, temperature in ulteriore aumento in pianura Padana, con picchi di 33°C.

Mercoledì 18 maggio: temporali o rovesci pomeridiani nelle zone interne del centro e del sud, specie sul lato tirrenico. Stabile al nord, temperature in momentaneo calo sul lato adriatico e al sud.

Giovedì 19 maggio: anticiclone prepotente su tutta Italia, bel tempo ovunque e temperature in aumento.

Venerdì 20 maggio: ancora clima estivo da nord a sud, tempo stabile e temperature superiori ai 29-30°C.

Sabato 21 maggio: anticiclone intenso su tutta Italia, caldo in aumento al nord e versante tirrenico con picchi di 33°C.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località