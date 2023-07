Meteo 7 giorni: nel pieno del caldo africano

L'Italia è avvolta dal caldo africano, ma ricordiamo che ci troviamo solo agli esordi di questa lunga e potente avvezione calda. Troviamo anche dei temporali, presenti principalmente al nord dove nelle scorse ore sono arrivate anche forti grandinate e forti venti.

Nel prosieguo di settimana il caldo si intensificherà ulteriormente non solo al centro e al sud ma anche al nord! Ci riferiamo in particolare al week-end, quando l'avvezione sub-tropicale trascinerà masse d'aria ancor più calda verso lo Stivale. Le temperature sfioreranno i 41-42°C nelle zone interne del centro, del sud e delle isole maggiori. Anche al nord da sabato il caldo si farà molto più intenso e addirittura tra domenica e lunedì potremo sfiorare i 40°C in Romagna e i 35-38°C sul resto del nord.

Anche i temporali saranno totalmente inibiti a partire da sabato, su tutta la penisola. L'anticiclone ci accompagnerà per giorni, probabilmente fino al 20 Luglio.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 13 Luglio: caldo diffuso specie al centro e al sud, temperature fino a 42°C nei settori interni. Instabile al nord con temporali localmente violenti.

Venerdì 14 Luglio: il caldo diventa eccezionale al sud e sulle isole maggiori. Caldo meno intenso al nord e temporali molto più rari rispetto al giorno precedente.

Sabato 15 Luglio: caldo estremo al sud e sulle isole, punte di 42-43°C nelle zone interne, caldo anche altrove e tempo prevalentemente stabile.

Domenica 16 Luglio: caldo intenso su tutta Italia, punte di 43°C nelle zone interne del sud. Picchi di 40°C anche in Romagna e sulla fascia adriatica.

Lunedì 17 Luglio: insiste il grande caldo eccezionale su tutto il centro, il sud e le isole maggiori. Caldo intenso e afoso anche al nord.

Martedì 18 Luglio: caldo intenso su tutto il centro-sud e le isole maggiori. Possibile lento calo termico a partire dal nord.

Mercoledì 19 Luglio: caldo su tutta Italia, molto forte e insopportabile al sud e isole maggiori con picchi isolati di 42-43°C.

Cosa succederà a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località