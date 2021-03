Meteo 7 giorni: nel fine settimana il nord ritroverà l'inverno, instabilità anche al centro

L'anticiclone ci terrà compagnia sino a giovedì, assicurando tempo buono e nel complesso anche gradevole sull'insieme del Paese.



Una fase ben più dinamica del tempo ci aspetta dalle prime ore di venerdì, quando una massa d'aria gelida in movimento dalla Scandinavia verso l'est europeo, virerà quanto basta per coinvolgere in parte anche il nostro settentrione e le regioni del medio Adriatico.



Qui la sintesi grafica del tempo atteso nei prossimi 7 giorni:

Il calo termico al nord risulterà davvero marcato con temperature che, secondo le ultime emissioni potrebbero spingersi sino a -8°C a 1500m, il che tradotto in pianura significa massime non superiori ai 5°C e rischio di brevi nevicate sino a quote collinari e localmente anche al di sotto.



Ecco la mappa a 1500m che certifica quanto appena esposto prevista per l'alba di domenica 7 marzo:

Le precipitazioni, peraltro modeste, dovrebbero scaturire dall'approfondimento di un blando minimo depressionario al suolo a ridosso dell'alto Tirreno e risolversi entro la mattinata di domenica. Ecco gli accumuli nevosi previsti dal nostro modello WRF nella notte tra sabato e domenica:

La breve sfuriata fredda coinvolgerà decisamente meno le regioni centrali tirreniche e quasi per nulla il meridione.



Lunedì mattina farà ancora decisamente freddo al nord e sul medio Adriatico, poi le correnti si disporranno da ovest, introducendo temporaneamente aria più mite ma umida.



Per finire: quanto è attendibile l'irruzione fredda prevista al nord e sul medio Adriatico? L'abbiamo chiesto alla mappa relativa alla probabilità che la temperatura scende tra -1 e -4°C a 1500m per domenica 7 e il risultato è sorprendente: probabilità altissima (mentre molto più bassa, 55% quella relativa a valori inferiori a -5°C, qui non riportata): dunque farà freddo su mezza Italia ma non freddissimo…

IL TEMPO in SINTESI sino a lunedì 8 marzo:

martedì 2 marzo: bel tempo salvo addensamenti sulla Sicilia accompagnati da sporadici piovaschi, un po' freddo al mattino, mite al pomeriggio.



mercoledì 3 e giovedì 4 marzo: bello ovunque ma con locali nebbie marittime su coste e mare aperto, specie sul Tirreno.



da venerdì 5 all'alba di domenica 7 marzo: sempre più instabile su nord, Sardegna, regioni centrali con rovesci sparsi e qualche breve nevicata sulle Alpi, il nord e il medio Adriatico a quote progressivamente più basse, sino a raggiungere la collina al nord nella notte su domenica, specie su basso Piemonte ed Emilia-Romagna, tempo migliore al sud ma con addensamenti associati a rovesci isolati sui rilievi. Temperature in forte calo tra sabato e domenica al nord e moderatamente sul medio Adriatico.



lunedì 8 marzo: temporaneo miglioramento ma clima freddo al mattino al nord e sulle centrali adriatiche con possibili gelate notturne e brinate.

