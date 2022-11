Meteo 7 giorni: nastro trasportatore di perturbazioni verso l'Italia!

La pioggia è tornata a bagnare tante località al centro e al nord grazie all'ingresso di una rapida perturbazione atlantica, la prima di una lunga serie attesa nei prossimi 7-10 giorni. Il Mediterraneo diverrà l'obiettivo di un vero e proprio nastro trasportatore di perturbazioni atlantiche, le quali troveranno la strada spianata da un anticiclone praticamente assente.

Tutto merito dell'anticiclone scandinavo, che impone la tipica "bassa zonalità" dove le masse d'aria fredde dell'est Europa sfociano in Atlantico dando man forte alle perturbazioni che andranno ad interessare tutta l'Europa centro-occidentale.

Tra domani e l'inizio della prossima settimana si susseguiranno almeno 4 perturbazioni in Italia, tutte in rapida successione e con brevissime pause intermedie. Tutta Italia sarà coinvolta dal maltempo in quanto si tratta di perturbazioni in movimento da ovest verso est che inevitabilmente scorreranno dapprima sul nord Italia e a seguire al centro e al sud.

Prima perturbazione: già in atto, interesserà nordest, centro e sud tra mercoledì e le prime ore di giovedì.

Seconda perturbazione: attesa venerdì, sarà molto rapida.

Terza perturbazione: attesa tra sabato e domenica, sarà la più intensa della settimana e potrebbe dar luogo a piogge diffuse e locali intensi nubifragi sui versanti tirrenici. Tanta neve attesa in montagna, oltre i 1000-1200 metri al nord.

Quarta perturbazione: probabile tra lunedì 21 e martedì 22.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 16 novembre: maltempo al nordest, piogge e rovesci sul lato tirrenico centro-meridionale. Fenomeni molto più disorganizzati sul medio-basso Adriatico.

Giovedì 17 novembre: nubi in aumento al nord, residue piogge al sud in via di miglioramento. Temperature in leggero aumento.

Venerdì 18 novembre: nuovo guasto determinato da un'altra perturbazione atlantica. Piogge in arrivo al nordovest e alto Tirreno, in rapida estensione al nordest, gran parte del centro e al sud. Temperature in leggero aumento.

Sabato 19 novembre: maltempo su gran parte d'Italia, in arrivo un'altra perturbazione atlantica più intensa della precedente. Rischio nubifragi sul medio-alto Tirreno, Campania, Puglia, Molise. Nevicate sulle Alpi oltre 1000 metri. Temperature in calo.

Domenica 20 novembre: maltempo al nordest, centro e sud. Nevicate sulle Alpi. Temperature in calo.

Lunedì 21 novembre: possibile quarta perturbazione verso l'Italia, da confermare. Temperature stazionarie.

Martedì 22 novembre: possibile maltempo diffuso al centro e al sud, graduale miglioramento al nord. Temperature in calo.

