Meteo 7 giorni: momenti gradevoli d'Estate, ma non dureranno a lungo

L'anticiclone africano è rintanato alle proprie latitudini, sul nord Africa, e pare proprio che resterà alla larga dell'Italia almeno fino al 9 Agosto. Le correnti più fresche settentrionali avranno la meglio e avranno modo anche di sfociare in qualche forte temporale ad inizio settimana (come visto in questo articolo).

L'apice del fresco lo noteremo nella notte tra lunedì e martedì, quando la colonnina di mercurio potrà scivolare addirittura sotto i 15°C su tante località da nord a sud, nei settori interni in particolare. In Val Padana spuntano temperature minime, previste, di circa 10-12°C.

Da giovedì 10 Agosto le temperature torneranno pian piano a salire fino a riportarsi dapprima sulle medie del periodo e successivamente anche al di sopra di esse.

Dal prossimo week-end l'anticiclone africano comincerà a macinare chilometri verso nord, riuscendo a portare nuovamente le temperature massime oltre i 31-32°C su diverse località da nord a sud.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Lunedì 7 Agosto: temporali e rovesci nella notte sul Triveneto, in estensione al mattino in Emilia Romagna e Marche. Nel pomeriggio temporali sparsi su Abruzzo e Molise ed infine in Puglia, ma molto isolati. Stabile altrove. Clima gradevole.

Martedì 8 Agosto: tempo generalmente stabile al mattino, isolati temporali al nord. Temperature minime molto fresche da nord a sud, stazionarie le massime.

Mercoledì 9 Agosto: generalmente stabile ovunque, temperature in lieve ripresa.

Giovedì 10 Agosto: anticiclone africano in rinforzo ovunque, caldo in aumento.

Venerdì 11 Agosto: anticiclone su tutta Italia, caldo in intensificazione e tempo stabile.

Sabato 12 Agosto: tempo stabile su tutta Italia, il caldo si intensifica ulteriormente. Punte di circa 34-35°C.

Domenica 13 Agosto: poche variazioni, tempo stabile e caldo localmente forte.

