Meteo 7 giorni: mitezza spazzata via dalle PIOGGE su tante regioni, poi scendono le temperature!

Ci penserà una nuova perturbazione nord-atlantica ad interrompere bruscamente l'egemonia dell'anticiclone, il quale avrà solo un paio di giorni per riportare le temperature oltre le medie del periodo.

Tra 30 e 31 marzo avremo un deciso incremento termico da nord a sud, in particolare sul Meridione e le isole maggiori dove sfioreremo i 21-23°C. Tuttavia non sarà stabile proprio ovunque, anzi: come già descritto in questo articolo avremo a che fare con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, specie sul finire del mese grazie ad infiltrazioni instabili da ovest.

Il vero peggioramento, tuttavia, arriverà nei primi giorni di Aprile: un vasto fronte nord-atlantico irromperà nel Mediterraneo dove andrà ad approfondire una depressione piuttosto incisiva che colpirà in modo diretto centro e sud Italia. Per l'ennesima volta il nord Italia si ritroverà troppo distante dall'azione di questa depressione (e quindi lontano dalle piogge più significative), tuttavia non mancheranno locali acquazzoni e temporali originati dai maggiori contrasti termici tipici di Aprile.

Come detto, saranno centro e sud l'obiettivo del maltempo. Avremo piogge diffuse e localmente di forte entità (anche prodotte da temporali). Nel frattempo le temperature scenderanno fino a riportarsi, da lunedì 3 aprile, sotto le medie del periodo.

Probabile una momentanea pausa dai fenomeni nel cuore della settimana Santa, ma con temperature sotto le medie.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

GIovedì 30 marzo: torna l'alta pressione su tutta Italia, temperature in deciso aumento! Isolati temporali pomeridiani sulle Alpi nord-occidentali.

Venerdì 31 marzo: stabile al centro, al sud e sulle isole maggiori con clima molto mite. Addensamenti in Liguria con deboli piogge, rischio acquazzoni e temporali su Piemonte occidentale, Valle d'Aosta, alta Piemonte, Trentino alto Adige, alto Veneto, Friuli. Ulteriore aumento delle temperature con picchi anomali di 25°C al sud e isole maggiori.

Sabato 1 aprile: nuovo peggioramento in arrivo su Nordest e centro Italia con piogge e acquazzoni. Più stabile e mite al sud. Temperature stazionarie.

Domenica 2 aprile: week-end delle Palme con acquazzoni e temporali diffusi al centro e al sud, depressione in formazione nel medio-basso Tirreno. Locali acquazzoni e temporali al nord. Temperature in calo.

Lunedì 3 aprile: maltempo diffuso e intenso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove.

Martedì 4 aprile: generale miglioramento, eccezion fatta per locali temporali pomeridiani su monti e colline. Temperature in calo.

Mercoledì 5 aprile: generalmente sereno o poco nuvoloso al mattino, più instabile al pomeriggio. Temperature in calo.

