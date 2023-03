Meteo 7 giorni: mitezza ESAGERATA per il periodo, ma ci saranno sorprese

Sarà un vero e proprio assaggio di primavera quello che si manifesterà nel corso dei prossimi sette giorni nel Mediterraneo e sull'Italia. Dapprima ci penserà il vento di libeccio fino a giovedì, il quale traghetterà masse d'aria più tiepide dal nord Africa verso l'Italia e porterà le temperature fino a 18-19°C su diverse località del lato adriatico e del versante ionico.

Poi, a partire da sabato, si avvicinerà minacciosamente l'anticiclone sub-tropicale che sarà artefice di un ulteriore aumento termico su gran parte d'Italia. L'aumento più considerevole potrebbe riguardare il Nordovest ed il lato tirrenico, dove addirittura ci aspettiamo picchi fino a 23-24°C, valori da tarda primavera!

L'anticiclone poi persisterà fino martedì 14 su gran parte d'Italia, ancora con temperature esageratamente alte per il periodo.

Ma attenzione: tra tanta mitezza potrebbero esserci sorprese e note instabili. Fino a venerdì un po' di precipitazioni interesseranno le regioni del centro e del sud, specie lungo il versante tirrenico, poi soprattutto tra sabato e domenica potrebbe essere la volta dell'arco alpino! Una massa d'aria nord-atlantica impatterà sulle Alpi dando libero sfogo allo "stau", il quale sarà responsabile di nevicate davvero abbondanti sulle Alpi estere, i crinali di confine e buona parte della Valle d'Aosta più occidentale (segnatamente la Valdigne). La neve scenderà al di sopra dei 1.400-2.000 metri di quota. Ma basterà muoversi verso la Val Padana per trovare condizioni meteo totalmente opposte, da tarda primavera, come già accennato nei paragrafi precedenti. Non escludiamo anche forti raffiche di foehn nel week-end su gran parte del nord.

Un cambiamento più marcato potrebbe manifestarsi tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo grazie all'ingresso diretto di una perturbazione nord Atlantica. Ma di questo ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi articoli.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 8 marzo: festa della donna con precipitazioni sparse sulle regioni tirreniche e al Nordest, forti nevicate su alta Valle d'Aosta e Alpi piemontesi di confine. Venti sostenuti di libeccio su gran parte del centro e del sud.

Giovedì 9 marzo: libeccio presente al centro e al sud, piogge sparse sul lato tirrenico e a sprazzi sul Triveneto. Temperature in aumento.

Venerdì 10 marzo: piogge veloci su centro e sud e momentaneo calo termico grazie ai venti di maestrale. Sereno al nord.

Sabato 11 marzo: anticiclone in netto rinforzo su tutta Italia e tempo via via sempre più stabile. Forti nevicate sulle Alpi di confine centro-occidentali e in Valle d'Aosta fino a 1200 metri. Temperature in forte aumento.

Domenica 12 marzo: fine settimana stabile dal sapore tardo primaverile in Val Padana e regioni tirreniche. Possibili piogge sul medio-basso Adriatico e al sud per qualche ora, ma da confermare!

Lunedì 13 marzo: anticiclone più forte su tutta Italia e temperature in ulteriore aumento.

Martedì 14 marzo: anticiclone al centro e al sud con temperature molto alte per il periodo, anche oltre 22-23°C. Possibile peggioramento a partire dal nord Italia!

