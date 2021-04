Meteo 7 giorni: mezza Italia pronta ad aprire l'ombrello

Deve piovere al nord e al centro; milioni di italiani che abitano in queste regioni in questi ultimi due mesi hanno dimenticato cosa siano pozzanghere, ombrelli e tergicristalli, ma è il momento di ripensarci, c'è bisogno d'acqua e il tempo sembra accontentare il territorio assetato.



Nel fine settimana una saccatura farà il suo ingresso sul bacino centrale del Mediterraneo favorendo l'inserimento di una serie di corpi nuvolosi che favoriranno piogge su gran parte del nord e del centro Italia, come mostra la sequenza precipitativa che vi mostriamo qui sotto; la prima mappa riassume le precipitazioni attese tra le 12 e le 24 di sabato 10 aprile:

Qui invece l'evoluzione prevista tra la notte e la mattinata di domenica 11 aprile, come vedete le precipitazioni sembrerebbero localizzarsi sul nord-est, la Liguria di Levante e l'alta Toscana, ma per il resto del nord e del centro la fase piovosa più importante interverrà dalle prime ore di lunedì:

Ecco infatti una mappa prevista per la mattinata di lunedì 12 con la fenomenologia prevista per la mattinata, dove si nota il fronte freddo investire nord, Sardegna e Toscana ma con ferma intenzione di raggiungere anche Lazio, Umbria e Marche:

Ecco infatti il momento più intenso del peggioramento con la formazione di una depressione sull'alto Tirreno ed entro l'alba di martedì 13 l'ingresso di aria più fredda di origine polare marittima, in grado di abbassare il limite delle nevicate sin sotto i 1000m sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale con anche dei temporali sparsi!

Le temperature previste a 1500m per la prima mattinata di martedì 13 aprile con in verde l'isoterma di zero gradi:

L'evento precipitativo è ormai probabile al 90% e dovrebbe garantire un discreto contributo di pioggia alle campagne assetate del nord e del Tirreno, non sono invece previste precipitazioni rilevanti al sud, che rimarrà ai margini dell'area perturbata.

IN SINTESI il TEMPO sino a giovedi 15 aprile:

venerdì 9 aprile: al nord e sulla Toscana nuvolaglia, piovaschi su Liguria di Levante e Apuane-Versilia, altrove prevalenza di schiarite e tempo più mite ed asciutto.



sabato 10 aprile: al nord e sulla Toscana molte nubi con piogge intermittenti, nubi anche sul resto del centro ma con pochi fenomeni, bel tempo al sud, limite della neve sulle Alpi oltre i 1200-1500m. Temperature in calo al nord.



domenica 11 aprile: al nord e sulla Toscana nuvoloso con brevi precipitazioni intermittenti alternate a momenti asciutti, solo nubi sparse sul resto del centro, bel tempo al sud. Temperature più miti ovunque.



lunedì 12 aprile: molto nuvoloso con piogge e roveschi anche temporaleschi al nord, al centro e sulla Sardegna, nubi sulla Campania con piovaschi, tempo migliore sul resto del sud, nella notte su martedì calo del limite della neve su Alpi e nord Appennino sotto i 1000-1200m.

martedi 13 aprile: nubi e rovesci anche temporaleschi su nord e centro, migliora in Sardegna, variabile con rovesci sparsi al sud, nel pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, ventoso ovunque.

mercoledì 14 aprile: variabilità sul medio Adriatico e al sud ma con pochi fenomeni, bello altrove, un po' ventilato e fresco.



giovedì 15 aprile: miglioramento generale e rialzo termico.