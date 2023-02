Meteo 7 giorni: metÃ  febbraio coi TEPORI, ma non dovremo abituarci!

Il freddo si sta rapidamente ritirando a partire dalle alte quote grazie all'espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso est, pronto a piantare le redini sull'Europa centro-meridionale. Saranno proprio nord Italia, Germania, Francia, Svizzera e Austria i settori su cui l'anticiclone porterà i suoi massimi di pressione nel corso della nuova settimana, dando inizio all'ennesimo periodo stabile, siccitoso e tiepido.

La siccità proseguirà su tutto il settentrione ed il medio-alto Tirreno e come se non bastasse le temperature saliranno anche in montagna dove già la situazione è tutt'altro che rosea per via della mancanza di neve. Andrà leggermente meglio solo al sud dove le temperature non saliranno molto oltre le medie del periodo e la neve abbondante caduta in Appennino avrà maggiori possibilità di resistere. La mappa delle anomalie previste tra 13 e 18 febbraio è molto rappresentativa: su tutto il nord si notano temperature di almeno 6-7°C oltre le medie del periodo, valori assolutamente clamorosi per il pieno di febbraio. Ma sono anomalie che, purtroppo, stiamo analizzando troppo spesso negli ultimi anni.

Ma attenzione: questo scenario di stabilità e mitezza non deve farci pensare ad un inverno ormai concluso! Le possibilità del ritorno del freddo tornano a crescere nella terza decade di febbraio, come abbiamo già approfondito in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 12 febbraio: anticiclone su tutta Italia, clima rigido di notte e all'alba, più gradevole di giorno. In serata possibile blando peggioramento al sud per l'arrivo di un fronte dai Balcani.

Lunedì 13 febbraio: piogge velocissime al sud, migliora rapidamente in giornata. Stabile sul resto d'Italia, anticiclone ben presente. Temperature in lento aumento.

Martedì 14 febbraio: stabile su tutta Italia, l'anticiclone porterà temperature via via più alte!

Mercoledì 15 febbraio: stabile grazie all'alta pressione distesa su tutta Italia. Notti molto fredde e rischio gelate, più tiepido di giorno.

Giovedì 16 febbraio: non si notano grandi cambiamenti. Anticiclone protagonista su tutta Italia e temperature in aumento nei valori massimi.

Venerdì 17 febbraio: giornata stabile grazie all'alta pressione. Temperature in ulteriore aumento da nord a sud.

Sabato 18 febbraio: poche variaizoni, l'anticiclone persiste sul Mediterraneo e l'Europa centrale. Possibili refoli più freddi solo per il sud e il basso Adriatico.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località