Meteo 7 giorni: MENO CALDO e TEMPORALI fino al termine della settimana, poi...

Le fresche e instabili correnti nord-orientali diverranno via via sempre più presenti nel prosieguo di settimana, tanto da sfociare in una vera e propria irruzione di aria fresca balcanica su gran parte d'Italia tra 12 e 14 agosto. Gli effetti saranno più che evidenti: le temperature scenderanno di diversi gradi da nord a sud, in modo più incisivo sul lato adriatico mentre i temporali saranno molto frequenti e localmenti intensi.

Il basso Adriatico e il sud sono nel mirino di questa goccia fresca e fortemente instabile, dove tra sabato e domenica potrebbero svilupparsi forti temporali con piogge a carattere di nubifragio (vedi qui l'approfondimento per domenica).

A Ferragosto sembra profilarsi un graduale miglioramento del tempo specie al mattino e nel pomeriggio, con tempo tutto sommato tranquillo su tutto lo Stivale, eccetto un po' di vento al sud. Dalla sera il tempo potrebbe nuovamente guastarsi al nord, ma su questo punto ci torneremo in altri aggiornamenti.

Subito dopo Ferragosto aumentano le possibilità di un ritorno dell'anticiclone su più di mezza Italia, con al seguito masse d'aria di origine sub-tropicale che farebbero nuovamente impennare le temperature.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 11 agosto: acquazzoni e temporali diffusi specie tra pomeriggio e sera nelle zone interne del sud e sull'Appennino centrale. Fenomeni sparsi in serata sul Triveneto. Fenomeni localmente violenti. Temperature in lievissimo calo.

Venerdì 12 agosto: goccia fresca in movimento verso il Mediterraneo e l'Italia. Forte peggioramento al nordest con temporali forti e netto calo termico. Fenomeni sparsi al centro e al nordovest, oltre che al sud. Temperature il calo.

Sabato 13 agosto: goccia fresca dai Balcani verso il lato adriatico con piogge e temporali diffusi. Temporali forti anche sul basso Tirreno e al centro Italia, migliora al nord. Temperature in calo ovunque.

Domenica 14 agosto: maltempo al sud e sul basso Adriatico con clima fresco, più stabile al centro e al nord. Maestrale sul lato adriatico. Temperature in calo.

Lunedì 15 agosto: giorno di Ferragosto più stabile ovunque al mattino, poi nuovo peggioramento in serata a partire dal nord. Temperature in aumento.

Martedì 16 agosto: situazione incerta, possibili temporali e piogge sparse al nord e al centro, stabile al sud con temperature in aumento.

Mercoledì 17 agosto: anticiclone in rinforzo su quasi tutta Italia, temperature in aumento (da confermare).

