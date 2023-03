Meteo 7 giorni: Marzo ce la mette tutta, ecco le PIOGGE previste

Il mese di marzo ce la metterà tutta per riportare un po' di pioggia in Italia. Certo non sarà un compito facile, tutt'altro! Pensate che la perturbazione del fine settimana, che fino a ieri sembrava quasi fatta, è stata ricalcolata e spostata di parecchi chilometri lontano dall'Italia.

Gli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcolo, in particolare quello del modello americano GFS, provano a rimettere in gioco l'Italia tra domenica 19 e lunedì 20, quantomeno per un ritorno della pioggia al nord e sul lato tirrenico.

Ma la probabilià è bassa al momento. In caso di novità, naturalmente, ci ritorneremo con aggiornamenti dettagliati.

Il flusso atlantico sembra però poter prendere in mano le redini del gioco nell'ultima decade di marzo, per cui altre occasioni perturbate potrebbero avvicendarsi nel Mediterraneo nel corso della prossima settimana. Il potente e invadente anticiclone che ci ha fatto compagnia per mesi sembra defilarsi, per cui le speranze di pioggia sono decisamente superiori.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 15 marzo: residue piogge e acquazzoni al Nordest, maltempo sul medio-basso Adriatico e al sud con venti sostenuti e temperature in repentino calo! Nevicate in Appennino fin sui 900-1000 metri, localmente in collina sull'Appennino settentrionale.

Giovedì 16 marzo: residue piogge al sud e sul medio-basso Adriatico, ma con tendenza ad un velocissimo miglioramento. Vento di maestrale protagonista per tutta la giornata al sud e sul basso Adriatico. Temperature in calo.

Venerdì 17 marzo: anticiclone in rinforzo su tutta Italia e temperature in ripresa, ma senza eccessi di mitezza.

Sabato 18 marzo: generalmente stabile e soleggiato al centro e al sud, più nubi al nord ma non ci aspettiamo particolari fenomeni. Temperature in aumento.

Domenica 19 marzo: possibile peggioramento al nord e alto Tirreno con piogge e locali acquazzoni. Più stabile al sud. Temperature in aumento.

Lunedì 20 marzo: (DA CONFERMARE) piogge sparse e locali acquazzoni sulle isole maggiori, medio-basso Tirreno. Migliora al Nordovest, più asciutto altrove. Temperature stazionarie.

Martedì 21 marzo: isolati rovesci sul versante tirrenico e Nordovest, più stabile altrove. Temperature stazionarie.

