Meteo 7 giorni: marzo c'è, MALTEMPO in arrivo in due occasioni

La seconda parte di marzo potrebbe rivelarsi decisamente più favorevole al maltempo di stampo dichiaratamente atlantico, come da tempo non osserviamo nel Mediterraneo. La prima di una serie di perturbazioni è ormai in dirittura d'arrivo e coinvolgerà gran parte d'Italia.

Le piogge saranno diffuse e localmente intense, soprattutto nelle prime fasi del peggioramento quando transiterà un fronte temporalesco sulle regioni del nord e dell'alto Tirreno (tra stasera e martedì mattina). A seguire le piogge si estenderanno al centro e al sud tra martedì e mercoledì, ma il protagonista indiscusso sarà senza dubbio il forte vento che sulle isole maggiori ed il lato tirrenico potrebbe causare non pochi disagi (vedi qui maggiori approfondimenti).

Ci sarà spazio anche per un netto calo termico tra mercoledì e giovedì grazie all'intrusione di aria molto più fredda dai Balcani che ci riporterà in inverno per un paio di giorni. Sia chiaro, non sarà freddo intenso e difatti non ci saranno nevicate a bassa quota, ma considerando che partiamo da temperature prossime ai 20°C senza dubbio percepiremo un netto calo termico!

A seguire ci sarà un miglioramento del tempo tra giovedì, venerdì e sabato, poi il maltempo potrebbe nuovamente tornare nel Mediterraneo grazie ad un'altra perturbaziona atlantica la cui entità è ancora molto incerta. Le piogge potrebbero prediligere il nord ed il medio-alto Tirreno tra domenica, lunedì e martedì.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 14 marzo: tempo in netto peggioramento al nord e medio-alto Tirreno. Forti rovesci al Nordest e alto Tirreno. Temperature anomale al centro e al sud con picchi di 20-22°C.

Mercoledì 15 marzo: residue piogge e acquazzoni al Nordest, maltempo al centro e al sud con venti sostenuti e temperature in repentino calo! Nevicate in Appennino fin sui 900-1000 metri, localmente in collina sull'Appennino settentrionale.

Giovedì 16 marzo: residue piogge al sud e sul medio-basso Adriatico, ma con tendenza ad un velocissimo miglioramento. Vento di maestrale protagonista per tutta la giornata al sud e sul basso Adriatico. Temperature in calo.

Venerdì 17 marzo: anticiclone in rinforzo su tutta Italia e temperature in ripresa, ma senza eccessi di mitezza.

Sabato 18 marzo: generalmente stabile e soleggiato al centro e al sud, più nubi al nord ma non ci aspettiamo particolari fenomeni. Temperature in aumento.

Domenica 19 marzo: possibile peggioramento al nord e alto Tirreno con piogge e locali acquazzoni. Più stabile al sud. Temperature in aumento.

Lunedì 20 marzo: generalmente perturbato al nord e al centro, specie sui settori tirrenici. Temperature stazionarie.

