Meteo 7 giorni: manovre AUTUNNALI, tanta pioggia in vista!

L'Italia è pronta ad immergersi in un lungo periodo instabile, perturbato e dai connotati più autunnali che primaverili. In effetti le tante perturbazioni in arrivo farebbero notizia anche nel pieno dell'Autunno, considerando tutta la pioggia prevista in appena 7-10 giorni. E qualora dovessero davvero realizzarsi le mappe previsionali di pioggia fino a metà Maggio, potremo ufficialmente parlare di un mese eccezionalmente piovoso e sicuramente anomalo rispetto al passato recente.

Ma prima di fare proclami, bisognerà capire se davvero cadrà tutta la pioggia prevista! Sicuramente non ci sarà alta pressione da qui a metà mese, questo è poco ma sicuro. Si susseguiranno varie perturbazioni tutte di stampo nord-atlantico, una più intensa dell'altra.

La prima in verità è già in azione in queste ore, ma prevalentemente su centro e sud Italia. Questa depressione si muoverà velocemente sul basso Mediterraneo, lasciando in fretta l'Italia. Nel frattempo, però, si preparerà il terreno per un'altra perturbazione, ancor più insidiosa, che da martedì sera approccerà il Nordovest. Tra mercoledì e giovedì il maltempo sarà diffuso su gran parte d'Italia e non mancheranno isolati fenomeni violenti.

Ma non finisce qui, poiché altre perturbazioni si immergeranno nel Mediterraneo prolungando il periodo instabile quantomeno fino ad inizio prossima settimana. E secondo il modello americano l'Italia potrebbe vivere una fase perturbata decisamente clamorosa, come visto qui.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 9 Maggio: residui fenomeni al sud, più stabile altrove e mite. Dalla sera nuovo peggioramento dal Nordovest!

Mercoledì 10 Maggio: forte depressione in arrivo nel Mediterraneo, maltempo diffuso su gran parte d'Italia e calo diffuso delle temperature.

Giovedì 11 Maggio: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, giornata più vicina all'Autunno che alla tarda Primavera. Precipitazioni abbondanti!

Venerdì 12 Maggio: persiste il maltempo da nord a sud, non mancheranno temporali intensi. Temperature in lieve calo.

Sabato 13 Maggio: altra giornata perturbata su gran parte d'Italia, temperature sotto le medie del periodo.

Domenica 14 Maggio: depressione bloccata sul Tirreno centro-meridionale, ancora maltempo diffuso su centro e sud. Da valutare un coinvolgimento del nord.

Lunedì 15 Maggio: il maltempo non molla la presa. Nuova avvezione fresca in quota sul Mediterraneo e depressione stazionaria sull'Italia. Tanto maltempo in vista!

