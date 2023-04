Meteo 7 giorni: maltempo per giorni, si intravede una pausa?

Una lenta depressione si sta avvicinando alla Penisola, portando con sé abbondanti precipitazioni e temporali che invaderanno molte regioni del Paese. Le prime piogge sono attese già nelle prossime ore al nord, con temporali che si intensificheranno nel corso della giornata di domenica.

Il maltempo entrerà nel vivo nel giorno della festa dei Lavoratori, come anticipato in questo articolo. Nordovest e regioni centrali saranno il bersaglio prediletto di questa perturbazione, per cui sarà lecito attendersi forti piogge e intensi temporali, anche con grandine.

Tra 1 e 2 Maggio la perturbazione si estenderà verso il sud, portando piogge e temporali soprattutto sulla Puglia, Calabria, Sicilia. Inoltre, durante i temporali, ci sarà un elevato rischio di grandine. Inoltre le piogge proseguiranno anche al nord, specie in Emilia Romagna dove il modello europeo ECMWF mostra accumuli di pioggia decisamente abbondanti (oltre i 100 mm).

Ma quando mollerà la presa il maltempo? Almeno fino al 3 Maggio non ci saranno grandi variazioni, il maltempo sarà ancora ben presente specie al centro e al sud.

Probabile una piccola pausa tra 4 e 5 Maggio, ma su questo dovremo necessariamente ritornarci nei prossimi aggi

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 30 Aprile: maltempo diffuso al nord, in arrivo una vasta perturbazione nord-atlantica. Possibili rovesci e temporali anche su centro e sud Italia, specie nei settori interni. Temporali in arrivo anche su Sicilia e Calabria.

Lunedì 1 Maggio: festa dei lavoratori col maltempo su gran parte d'Italia, depressione in approfondimento sul mar Tirreno. Temporali e piogge forti al nord. Temperature in calo.

Martedì 2 Maggio: depressione bloccata tra centro e sud Italia, ancora tanti rovesci e temporali sparsi. Residui fenomeni al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 3 Maggio: piogge e rovesci sul Meridione e medio-basso Adriatico, più variabile altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 4 Maggio: residui fenomeni al sud, nettamente più stabile e soleggiato altrove. Temperature in aumento.

Venerdì 5 Maggio: breve pausa dal maltempo? Possibile giornata stabile e mite ovunque.

Sabato 6 Maggio: da confermare un possibile ritorno dei rovesci e temporali al nord e zone interne del centro. Clima mite.

