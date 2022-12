Meteo 7 giorni: maltempo e nevicate a breve, ma da domenica irrompe l'alta pressione!

Mancano poche ore all'arrivo dell'ennesima perturbazione atlantica del mese, la quale avrà come obiettivo principale il nord Italia ed il Tirreno centro-settentrionale.

C'è però una differenza sostanziale rispetto alle precedenti ondate di maltempo: questa volta sarà presente un cuscino d'aria fredda sulla Val Padana che avrà un ruolo fondamentale per l'arrivo della neve fino a bassissima quota!

Nel corso di giovedì l'aria umida e instabile atlantica scorrerà sul cuscino freddo presente sulla pianura Padana occidentale e nelle valli, favorendo l'arrivo di nevicate di moderata entità che con buona probabilità lasceranno un piccolo accumulo nevoso al suolo! Il Piemonte è senza dubbio la regione nel mirino delle nevicate fino in pianura, ma anche Valle d'Aosta e la Lombardia occidentale (milanese occidentale e pavese) rientreranno tra le precipitazioni nevose. La linea di demarcazione tra neve e pioggia sarà davvero sottile e fra loro potrebbe inserirsi anche il temibile fenomeno del gelicidio, di cui vi abbiamo ben informato in questo articolo.

Il gelicidio potrebbe interessare con più probabilità i settori interni (specie conche e valli) della Liguria e dell'Emilia occidentale. Insomma tutte quelle località dove la temperatura sarà inferiore allo zero e contemporaneamente scorrerà, in alta quota, aria più calda.

Venerdì le nevicate a bassa quota saranno già un ricordo, ma il maltempo persisterà fino a sabato su tante nostre regioni specie al centro e al nordest.

A seguire, da domenica, si aprirà una fase più stabile grazie al ritorno dell'anticiclone. I cieli torneranno sereni su tante regioni del centro e del sud, oltre che in montagna, mentre le nebbie proliferanno in pianura Padana e nelle valli.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 15 dicembre: nuova perturbazione, questa volta verso centro e nord Italia. Nevicate fino in pianura in Piemonte, Valle d'Aosta, milanese occidentale, pavese e a sprazzi su parmense e piacentino. Rischio gelicidio nei settori interni liguri e nelle conche vallive dell'Appennino emiliano.Neve a quote più alte sul nordest, maltempo al centro. Temperature in calo al nord, in aumento altrove.

Venerdì 16 dicembre: maltempo diffuso al nordest, al centro e al sud. Migliora al nordovest. Quota neve oltre 900-1000 sulle Alpi nord-orientali. Temperature in aumento.

Sabato 17 dicembre: variabilità specie al centro e al sud, lento miglioramento al nord col ritorno di nubi basse e nebbie. Temperature in lieve calo.

Domenica 18 dicembre: alta pressione africana in netto rinforzo su tutta Italia. Nebbie al nord e nubi basse sul versante tirrenico. Temperature in aumento.

Lunedì 19 dicembre: anticiclone su tutta Italia e tempo stabile ovunque. Nebbioso al nord e nelle valli.

Martedì 20 dicembre: stabile su tutta Italia, nebbie su pianure e valli, nubi basse sulle coste. Soleggiato in montagna!

Mercoledì 21 dicembre: stabile su gran parte d'Italia ma molto freddo di notte. Dal pomeriggio nubi in aumento al nord e piogge verso il nordovest per l'avvicinamento di una perturbazione.

