Meteo 7 giorni: MALTEMPO dal week-end, sia da EST che da OVEST!

Gran parte d'Italia si trova al momento sotto una cupola anticiclonica che regala stabilità e temperature piacevoli (di giorno). Solo il nordest e la Toscana sono interessate da piogge sparse e locali rovesci, per il transito di una blanda perturbazione atlantica.

Come approfondito in questo articolo sarà proprio questa perturbazione a condizionare significativamente il tempo dei prossimi giorni nel Mediterraneo. Essa si dirigerà a breve sull'est Europa, dove si isolerà e si raffredderà per poi fiondarsi nuovamente nel Mediterraneo entro il week-end.

Tornando indietro ecco che investirà le regioni del sud e del medio-basso Adriatico tra sabato e domenica, poi toccherebbe anche al nord sul termine della settimana. La perturbazione porterà piogge sparse e locali acquazzoni, oltre che nevicate in Appennino per via del netto calo termico.

Inoltre la perturbazione avrà il ruolo fondamentale di richiamare. nel Mediterraneo, altre masse d'aria instabili e umide atlantiche che potranno regalare nuove piogge nel corso della prossima settimana, tra 15 e 20 novembre. Il tal caso sarebbero le regioni del nord e dell'alto Tirreno quelle più indiziate per ricevere le piogge tanto necessarie in questo periodo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 11 novembre: anticiclone su gran parte d'Italia. Nebbie o nubi basse possibili in Val Padana, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 12 novembre: aria più fredda dai Balcani in arrivo sul medio-basso Adriatico e al sud. Piogge in arrivo sul Meridione. Venti in rinforzo al sud e nubi in aumento. Temperature in calo netto.

Domenica 13 novembre: maltempo diffuso al sud, in rapida estensione al centro e poi anche al nord entro sera. Nevicate in Appennino ad alta quota. Temperature in netto calo.

Lunedì 14 novembre: insistono le piogge al sud, specie sul lato ionico. Instabilità sparsa al centro (adriatico) e al nord. Temperature in calo.

Martedì 15 novembre: instabilità residua al sud e centro Italia, più asciutto al nord fino al pomeriggio, poi possibile nuovo peggioramento per l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica. Temperature stazionarie.

Mercoledì 16 novembre: peggioramento su gran parte del nord e l'alto Tirreno per l'arrivo di nubi e instabilità dall'Atlantico. Breve miglioramento al sud.

Giovedì 17 novembre: maltempo al nord e lato tirrenico centro-settentrionale. Nevicate sulle Alpi a quote alte. Temperature in leggero aumento.

