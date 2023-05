Meteo 7 giorni: maltempo, bel tempo e ancora maltempo!

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi la prima decade di Maggio proseguirà all'insegna della dinamicità atmosferica su tutta Europa, caratterizzata da frequenti ondate di maltempo alternate a pause miti e stabili.

La depressione del 1° Maggio è tutt'ora in azione su gran parte del Paese, con piogge e rovesci a più riprese e su vaste aree, come se ci trovassimo nel pieno dell'Autunno! Questa perturbazione comincerà a perdere colpi da mercoledì sera, per poi dileguarsi quasi del tutto da giovedì.

Proprio da giovedì l'anticiclone riprenderà in mano l'Italia, garantendo tempo più stabile e molto più mite da nord a sud ma solo per tre giorni! Dal 5 al 7 Maggio l'anticiclone ci ricorderà che ci troviamo in tarda Primavera, ma le belle giornate saranno bruscamente interrotte da un altro nucleo fresco nord-atlantico previsto tra 8 e 9 Maggio.

Ci sono ancora un po' di incertezze sulla traiettoria di questa nuova perturbazione, ma tutti i centri di calcolo la vedono scorrazzare nel Mediterraneo centrale proprio ad inizio prossima settimana. Sarà da capire, nei prossimi aggiornamenti, quali settori saranno maggiormente coinvolti dall'instabilità!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 3 Maggio: piogge e rovesci sul Meridione e medio-basso Adriatico, più variabile altrove. Ciclone sul mar Ionio e rischio nubifragi su Calabria, Basilicata, Puglia ionica. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Giovedì 4 Maggio: residui fenomeni al sud, nettamente più stabile e soleggiato altrove. Temperature in aumento.

Venerdì 5 Maggio: torna l'alta pressione su tutta Italia, aumentano ovunque le temperature.

Sabato 6 Maggio: stabile e mite su gran parte d'Italia. Molto mite ovunque, fino a 28-29°C sulle isole Maggiori. Possibile ritorno di qualche temporale entro sera al nord.

Domenica 7 Maggio: Possibile nuova ondata di maltempo a partire dal nord! Evoluzione da confermare.

Lunedì 8 Maggio: possibile nuovo affondo instabile a partire dal nord con numerosi temporali. Temperature stazionarie.

Martedì 9 Maggio: altra perturbazione in transito sull'Italia, tanti acquazzoni e temporali! Temperature in calo.

