Meteo 7 GIORNI: MALTEMPO a più riprese, CICLONE a spasso nel Mediterraneo

Le tante incertezze riguardo l'esatto collocamento del ciclone che prenderà vita nel Mediterraneo durante il week-end (vedi qui l'approfondimento), non ci impediscono di tracciare una tendenza per i prossimi sette giorni sulla nostra penisola. Il maltempo, già ora protagonista della scena italiana, tenderà ad intensificarsi ulteriormente nel corso dei prossimi giorni a causa dello sviluppo di questo intenso ciclone nel Mediterraneo occidentale.

La traiettoria che assumerà questo vortice è ancora tutta da decifrare, ma tranne clamorosi ritrattamenti dell'ultim'ora è ormai chiaro che diverse regioni faranno i conti ancora con nubi, piogge e locali violenti temporali.

Pochi dubbi li abbiamo per le regioni più esposte al ciclone, ovvero le isole maggiori e parte di quelle tirreniche. Maggiori dubbi invece persistono per il nord ed il versante adriatico. Analizzando la tendenza media modellistica possiamo ipotizzare l'arrivo del maltempo, tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, principalmente su Sardegna e Sicilia, mentre sulle restanti regioni avremo un interessamento più blando e grossomodo di minor impatto.

La seguente mappa ci mostra le incertezze ancora presenti sulle piogge previste tra domenica e lunedì. Maggiori possibilità di piogge (attorno al 75%) solo su Sardegna e Tirreno centrale:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 4 novembre: instabilità persistente al Nordest, Lazio, Campania, Puglia centro-settentrionale, Molise, Abruzzo, Sardegna. Schiarite al Nordovest, nubi e pulviscolo sahariano al sud. Forti nevicate sulle Alpi orientali oltre i 1300 metri, anche più in basso nelle valli più interne. Temperature in calo al nord, in aumento al sud grazie ai venti di scirocco.

Venerdì 5 novembre: nuovo peggioramento marcato su Sardegna e centro Italia. Nubi anche al nord ma con fenomeni esigui. Temperature in aumento al sud, stazionarie altrove.

Sabato 6 novembre: ciclone in formazione tra Baleari e Sardegna, rischio nubifragi sull'isola sarda. Maltempo in estensione anche al centro Italia, nubi in aumento al nord. Temperature in aumento al sud.

Domenica 7 novembre: piogge forti e locali nubifragi in Sardegna, maltempo in transito anche al centro e al nord. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Scirocco al sud.

Lunedì 8 novembre: possibile spostamento ad est del ciclone. Rischio nubifragi e temporali intensi su Sardegna e Sicilia. Piogge più deboli e sparse sul resto del centro e del sud. Possibile miglioramento al nord. Temperature stazionarie.

Accumuli di pioggia totali nei prossimi sette giorni. Possibili accumuli ingenti in Sardegna e lato tirrenico (vedi mappe):

Martedì 9 novembre: persiste il maltempo al centro e al sud, con rischio nubifragi sulle isole maggiori. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 10 novembre: possibile persistenza delle piogge sulle isole maggiori, miglioramento invece sul resto d'Italia.

