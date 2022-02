Meteo 7 giorni: MALTEMPO a breve da nord a sud, anche NEVE per alcune regioni. Poi cambia tutto!

Il maltempo è pronto, potremmo dire finalmente, ad invadere il Mediterraneo dopo una lunghissima assenza di perturbazioni atlantiche organizzate. Quella in arrivo sarà la prima vera perturbazione atlantica del 2022, la quale sarà in grado di regalare piogge su quasi tutta Italia, soprattutto sulle dimenticate regioni del nord duramente colpite dalla siccità.

Il vasto fronte nuvoloso è ben visibile dal satellite e va a delimitare una grande saccatura atlantica colma di aria fredda e secca alle alte quote, ovvero gli ingredienti migliori per sollecitare forte instabilità all'interno del Mediterraneo.

Ed è proprio quello che avverrà nella prima metà della settimana in arrivo: lunedì il maltempo (moderato) approderà al nordovest a suon di piogge e nevicate a quote via via sempre più basse, dopodiché i fenomeni inizieranno ad estendersi anche al nordest e lungo il versante tirrenico.

Martedì il maltempo sarà ancora protagonista al nord e nel frattempo si estenderà anche al resto d'Italia: saranno proprio le regioni meridionali a fare i conti con piogge e temporali almeno fino a mercoledì e addirittura fino alle prime ore di giovedì, mentre al nord avanzerà un progressimo miglioramento.

In poco più di 72 ore quasi tutta Italia potrà rivedere la pioggia. Gli accumuli più rilevanti riguarderanno il nord ed il versante tirrenico, come facilmente succede in presenza di perturbazioni atlantiche provenienti da ovest.

Oltre a piogge e temporali dovremo fare i conti anche con la neve: la dama bianca cadrà principalmente in montagna sia sulle Alpi che in Appennino, ma per alcune regioni sarà facile imbattersi in nevicate a quote molto basse.

Ci riferiamo a Valle d'Aosta e Piemonte: qui la neve scenderà, tra lunedì sera e martedì mattina, fino in pianura ma con accumuli blandi. Qualche fiocco a bassissima quota potrebbe arrivare sul pavese, il piacentino, il parmense ed il reggiano. Fiocchi in collina sulla Liguria centrale ed oltre i 500-700 metri sul nordest:

Sicuramente sarà un sospiro di sollievo per le Alpi e l'Appennino settentrionale, a corto di nevicate serie da quasi due mesi.

La parentesi invernale, tuttavia, non durerà a lungo: già da giovedì l'anticiclone tornerà a rinforzarsi su tutto il centro ed il nord, mentre da venerdì ingloberà tutta la penisola probabilmente fino alle prime ore di domenica. Con questa nuova avvezione tiepida tropicale marittima dovremo aspettarci un nuovo marcato aumento delle temperature da nord a sud:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Lunedì 14 febbraio: maltempo al nord e alto Tirreno, nevicate sull'arco alpino. Fiocchi in rapido calo di quota fino in pianura (anche se bagnati i misti a pioggia) entro sera su Valle d'Aosta e Piemonte. Fiocchi in collina sulla Liguria centrale. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

Martedì 15 febbraio: maltempo che persiste al nord e si estende al resto d'Italia. Nevicate in montagna, fino in alta collina sul nordest. Fiocchi bagbati in pianura possibili sull'Emilia occidentale. Temperature in calo.

Mercoledì 16 febbraio: maltempo al sud con piogge e rovesci localmente forti su Sicilia, Calabria e Puglia. Residue piogge al centro, migliora al nord.

Giovedì 17 febbraio: ultimi fenomeni al sud ma alta pressione in netto rinforzo sul resto d'Italia. Temperature stazionarie o in aumento.

Venerdì 18 febbraio: stabile su tutta Italia, temperature in aumento.

Sabato 19 febbraio: alta pressione su tutta Italia e netto aumento delle temperature, sia in pianura che in montagna.

Domenica 20 febbraio: possibile allentamento dell'anticiclone e intrusione di aria umida al nord e al centro, ma con fenomeni scarsi (da confermare).

