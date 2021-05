METEO 7 GIORNI: maggiori spazi soleggiati ma alcune regioni rischiano ancora temporali

Giunti ormai alla parte conclusiva della primavera, anche il tempo diventerà un po' più stabile. Un rialzo modesto delle fasce anticicloniche subtropicali viaggia di pari passo con le maggiori occasioni di tempo soleggiato per le zone costiere e le aree di pianura, su questi settori nei prossimi giorni la primavera darà finalmente prova della parte più bella di sè, con alcune belle giornate accompagnate da temperature calde ma senza esagerare. La circolazione atmosferica su ampia scala europea sarà soggetta ad un profondo cambiamento; le frequenti situazioni depressionarie che le settimane scorse si sono venute a creare sull'ovest Europa, verranno sostituite dal rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre proiettata verso le latitudini settentrionali, fino alla penisola scandinava. Anomalie previste dei geopotenziali alla quota di 500hpa (circa 5500 metri) venerdì 28 maggio:

Sul nostro Paese la circolazione dei venti sarà inizialmente di tipo nord-occidentale e poi anche nord-orientale a partire dal prossimo weekend. I venti da sud che finora sono stati protagonisti, abbandonano il palcoscenico e le perturbazioni oceaniche si prenderanno una lunga pausa. L'instabilità sarà provocata soprattutto dalle infiltrazioni di aria fresca in arrivo dai quadranti nord-orientali. Più esposte a questo tipo di ventilazione saranno le regioni del versante adriatico e le regioni meridionali con una deriva di instabilità che i modelli disegnano chiaramente per i primi di giugno. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì primo giugno:

Sintesi previsionale da giovedì 27 maggio a giovedì 3 giugno:



Giovedì 27 con tempo soleggiato quasi ovunque ad esclusione del Triveneto dove ci sarà il rischio di qualche temporale nel pomeriggio. Ulteriore ripresa delle temperature al nord, valori stazionari al centro e al sud.



Venerdì 28 giornata di tempo soleggiato con qualche spunto d'instabilità sui rilievi. Temperature in ulteriore lieve ripresa nelle massime.



Sabato 29 un primo impulso di instabilità veicolato da venti nord-orientali interesserà l'Italia centrale e settentrionale con nubi e qualche temporale. Lieve flessione termica su questi due settori, valori stazionari altrove.



Domenica 30 migliora al nord con ampie schiarite, rischio di rovesci e temporali sulle regioni del sud.



Lunedì 31 tempo incerto al meridione, con rischio di temporali soprattutto tra pomeriggio e serata. Nubi di passaggio al centro, soleggiato al nord. Temperature in flessione al sud.



Martedì primo giugno insistono condizioni di marginale instabilità al sud. Ampi spazi soleggiati altrove. Temperature stazionarie.



Mercoledì 2 e giovedì 3 con spunti temporaleschi pomeridiani sui rilievi, più frequenti al centro e al sud. più sole altrove. Temperature stabili.