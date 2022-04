Meteo 7 giorni: Maggio parte con acquazzoni e TEMPORALI

Ci avviamo verso l'ultimo mese della primavera meteorologica, il quale sembra avere tutte le intenzioni di regalarci molta dinamicità e variabilità.

Gli ultimi giorni di aprile saranno stabili e miti, eccezion fatta per sabato 30 che vedrà i primi effetti di un graduale cedimento dell'anticiclone. Nel corso di sabato, infatti, ci aspettiamo il ritorno di piogge sparse e temporali sulle Alpi e sul nordovest, mentre sul resto d'Italia resisterà il bel tempo.

Nei primi giorni di maggio entreremo nel vivo dell'instabilità grazie ad una vasta massa d'aria più fresca e instabile (in alta quota) che andrà ad interagire col nostro territorio producendo una serie di acquazzoni e temporali.

Domenica 1° maggio, giorno della festa dei lavoratori, l'instabilità sarà diffusa al nord Italia, specie su Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria. Entro sera rovesci e temporali sparsi potranno estendersi anche al centro Italia.

Non è tutto: tra lunedì 2 e martedì 3 il tempo si rivelerà ancora spiccatamente variabile con piogge e temporali sparsi. Sia chiaro: non ci troveremo in condizioni di tempo perturbato con perturbazioni organizzate in grado di regalare precipitazioni diffuse, bensì avremo a che fare con instabilità disorganizzata, intermittente ma localmente molto incisiva.

Tra 4 e 5 maggio potremmo assistere ad un generale miglioramento grazie ad un momentaneo rinforzo dell'anticiclone, in attesa di un nuovo nucleo instabile dopo il 6 maggio (su questo ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 29 aprile: stabile su tutta Italia grazie ad un forte campo di alta pressione.

Sabato 30 aprile: il mese si conclude con la stabilità su quasi tutta Italia, eccetto isolati fenomeni pomeridiani sui monti. Tra pomeriggio e sera possibili temporali sulle Alpi e al nordovest.

Domenica 1 maggio: festa dei lavoratori con un nuovo peggioramento del tempo al nord e sulle isole maggiori. Temporali e acquazzoni su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia. Piogge in Sardegna. Entro sera temporali in spostamento Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria. Temperature stazionarie.

Lunedì 2 maggio: nubi e piogge sparse al centro e al sud, ma instabilità temporalesca ben presente anche al nord specie nella seconda parte della giornata.

Martedì 3 maggio: anticiclone assente e presenza di una massa d'aria instabile su tutta Italia. Rischio acquazzoni e temporali sparsi da nord a sud. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 4 maggio: momentaneo rinforzo dell'alta pressione, ma possibili acquazzoni isolati sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in aumento.

Giovedì 5 maggio: stabile con isolati fenomeni pomeridiani, a carattere temporalesco, sull'arco alpino e Appennino centrale.

Venerdì 6 maggio: probabile nuovo peggioramento da ovest a causa di una perturbazione più organizzata (da confermare).

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località