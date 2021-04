Meteo 7 giorni: lento aumento delle temperature, ma week-end piovoso al centro-sud

Sarà un fine settimana con molte nubi sulla nostra Penisola, che potrebbero determinare precipitazioni sparse specie al centro e al sud nella giornata di domenica 18 aprile.

In sostanza, non si attenuerà l'afflusso freddo proveniente da nord-est, anche se nei prossimi giorni si potrà finalmente appprezzare un lento aumento delle temperature che dovrebbe riportare i valori vicini alla media del periodo.

Già domani, sabato 17 aprile, avremo piogge sulla Sardegna e su alcune aree del meridione peninsulare ad anticipare il peggioramento di domenica. Sul resto d'Italia dominerà invece un clima ancora piuttosto freddo, ma complessivamente asciutto con il sole che sarà presente per gran parte della giornata, specie al nord.

Le previsioni grafiche valide per domenica 18 aprile mostrano il maltempo che colpirà soprattutto il centro-sud e le Isole. Ecco la mappa:

Si salveranno da questo abbraccio piovoso le regioni settentrionali e la Toscana, che avranno un tempo variabile con rovesci solo episodici. Le temperature si manterranno ancora non all'altezza del periodo in corso, con valori sottomedia specie al centro e al sud, sotto l'egida di un clima ventoso.

Nella prima parte della settimana prossima si stabiliranno sull'Italia condizioni di moderata instabilità in un contesto termico via via più mite. Ecco il quadro sinottico previsto per martedi 20 aprile in Italia:

La nostra Penisola sarà un po' "terra di nessuno" anche se i geopotenziali si manterranno piuttosto bassi al centro e al nord. Ciò darà origine a rovesci o brevi temporali pomeridiani un un conteto fresco, mentre al meridione si potrà apprezzare un tempo migliore e più tiepido.

Successivamente, potrebbe profilarsi una nuova fase instabile stante la reiterata tendenza dell'anticiclone a portarsi verso nord. Ecco la situazione attesa in Italia nella giornata di giovedi 22 aprile:

Questa volta l'instabilità, con prevalenti precipitazioni a carattere di rovescio, potrebbe arroccarsi sulle regioni centro-settentrionali, facendo capo all'aria fredda in discesa verso la Francia (frecce blu). L'alta pressione tenderà poi ad isolarsi sulle Isole Britanniche, favorendo l'afflusso freddo sopra menzionato.

Infine, le correnti miti atlantiche resteranno ancora lontane dalla scena italiana, interessando solamente il medio Atlantico (frecce rosse).

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località