Meteo 7 giorni: le piogge ci provano nella seconda decade di marzo?

La grande assente di questo inverno, ovvero la circolazione umida e instabile atlantica, cercherà una timida reazione nel corso della seconda decade di marzo ma con effetti tutti da verificare.

Dopo oltre due settimane dominate dalle correnti fredde orientali, ecco che nel week-end potrebbe arrivare il primo segnale di un cambio di circolazione all'interno del Mediterraneo. Una depressione atlantica si introfulerà nel canale di Sardegna tra sabato e domenica, apportando un rapido peggioramento su Sardegna, Sicilia e Calabria. Nelle suddette regiori arriveranno piogge sparse, qualche temporale e i dimenticati venti di scirocco. Qualche piovasco isolato su Basilicata, Campania e Puglia, altrove un po' di nubi e null'altro.

Nella prima metà della prossima settimana si riaffaccerà in Italia l'anticiclone africano, portatore di correnti più tiepide e quindi di un generale aumento delle temperature (accennato in questo articolo). Il suo avvento sarà reso possibile grazie ad un affondo atlantico sull'Europa occidentale ed il Marocco, che innescherà il richiamo mite in direzione dello Stivale.

Proprio questo affondo atlantico potrebbe portare effetti più diretti in Italia nella seconda metà della prossima settimana: la depressione potrebbe pian piano risalire dal Marocco/Spagna meridionale sin verso la Sardegna e il golfo di Leone, provocando un graduale peggioramento su gran parte d'Italia.

In tal calo i venti di scirocco riporterebbero le piogge anche al nord, con neve in montagna. Questa previsione è certamente ricca di insidie considerando che mancherebbe una settimana alla sua realizzazione, pertanto saranno indispensabili i prossimi aggiornamenti.

Le anomalie termiche previste per giovedì 17 ci mostrano un aumento delle temperature fin sopra le medie del periodo, proprio grazie ai venti più tiepidi di scirocco.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 11 marzo: alta pressione in rinforzo su tutta Italia. Temperature in lieve aumento nelle massime, molto freddo di notte. Ventoso al sud.

Sabato 12 marzo: perturbazione atlantica in scorrimento dal canale di Sardegna all'estremo sud, con piogge e rovesci sulle isole maggiori e la Calabria. Nubi in aumento al centro e al nordovest ma senza particolari fenomeni. Temperature stazionarie o in ulteriore calo.

Domenica 13 marzo: maltempo sparso al sud ma in via di miglioramento. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Lunedì 14 marzo: correnti di scirocco in intensificazione al sud. Tante nubi sparse e pulviscolo sahariano in atmosfera. Isolati piovaschi a ridosso dei monti del sud. Stabile al nord. Temperature in aumento.

Martedì 15 marzo: anticiclone sempre più forte su gran parte d'Italia, temperature in aumento netto al centro e al sud.

Mercoledì 16 marzo: stabile su gran parte d'Italia, nubi in aumento al sud per correnti via via più forti di libeccio. Temperature in aumento.

Giovedi 17 marzo: possibile graduale peggioramento al nordovest e sul lato tirrenico per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica. Temperature in aumento.

