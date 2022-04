Meteo 7 giorni: le piogge atlantiche lasciano spazio al MITE anticiclone?

La prima di una serie di perturbazioni atlantiche sta invadendo in queste ore il Mediterraneo apportando venti forti di scirocco, tante nubi e anche le prime piogge dopo una lunga assenza. Piove, al momento, su Sardegna e lato tirrenico, ma nelle prossime ore il maltempo si estenderà su gran parte del centro e del nord regalando preziose piogge sopratttutto in montagna.

Un'altra perturbazione scorrerà al nord Italia durante il fine settimana: tra sabato e domenica avremo un'altra discreta dose di piogge e temporali su gran parte del settentrione, in particolare sull'arco alpino dove non escludiamo fenomeni intensi e accumuli di pioggia superiori ai 70-80 mm. Accumuli inferiori in pianura Padana, mentre saranno quasi inesistenti al centro e al sud, troppo ai margini di questa seconda perturbazione atlantica. Al contrario, avremo un sensibile aumento delle temperature dovuto all'invadenza di aria calda sub-tropicale che farà impennare le colonnine di mercurio fin'oltre i 25°C sul Meridione.

Un po' di instabilità persisterà tra lunedì 25 e martedì 26, principalmente al nord e nelle zone interne del centro, mentre al sud le condizioni meteorologiche diverranno sempre più stabili e dai connotati tardo primaverili o addirittura simil-estivi.

Tra 27 e 28 aprile è molto probabile l'arrivo di un rinforzo dell'anticiclone africano su tutta Italia, foriero di temperature ben oltre le medie del periodo.

È piuttosto alta la possibilità che arrivino isoterme superiori ai 10°C a 1500 metri nel periodo appena preso in considerazione: l'obiettivo di questa ondata di caldo fuori periodo saranno quasi sicuramente sud e centro Italia, mentre il nord sarà più ai margini. Queste temperature in quota si tradurrebbero, al suolo, in valori termici degni d inizio giugno, ovvero temperature tra i 24 e 28°C.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 22 aprile: depressione in lento spostamento verso est, ancora piogge diffuse al nordest e centro Italia, rapidi temporali anche al sud. Neve sulle Alpi in alta quota. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Sabato 23 aprile: altro forte peggioramento al nord a causa di un'altra perturbazione atlantica. Piogge a tratti intense al nordovest e medio-alto Tirreno. Temperature in aumento.

Domenica 24 aprile: maltempo e temporali al nord, più stabile al centro e al sud. Forte aumento delle temperature, picchi di 28-29°C sul meridione.

Lunedì 25 aprile: generalmente stabile al sud con clima molto mite. Tempo instabile al nord e al centro con acquazzoni e temporali sparsi. Temperature in aumento.

Martedì 26 aprile: residui temporali sparsi al nord, stabile e soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 27 aprile: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia e temperature in aumento.

Giovedì 28 aprile: anticiclone e tempo stabile ovunque, temperature in ulteriore aumento.

